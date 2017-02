Primera Division - Přepíše se historie? Na léto se plánuje přátelák mezi Realem a Barcelonou. V Americe

© marca.com - El Clásico

Dnes 15:12 - El Clásico mezi Barcelonou a Realem Madrid lze bez jakýchkoliv rozpaků zařadit mezi vrcholy každoroční sezóny ve španělské lize, ne-li vůbec celé fotbalové Evropy. Ovšem pokud se naplní informace z deníků vycházejících na Pyrenejském poloostrově, může na tento vrchol dojít dokonce ještě před oficiálním startem nového ročníku.

Madridský klub se totiž s Barcelonou může střetnou již letos v létě v přípravném (označení přátelském se zrovna nehodí) utkání v Miami v rámci tradičního zápolení, jež nese název International Champions Cup. Ten pravidelně shromažďuje nejlepší týmy během prázdninových měsíců.

Real s Barcelonou se těchto turnajů účastní, nicméně ostražitě si hlídají, aby se během nich nemusely střetnout. Proto oba kluby bývají nalosovány do jiných skupin a vzájemné souboje jsou tak předem vyloučeny.

Ovšem letos v létě zřejmě dojde na historickou událost. Ačkoliv to pořádající agentura Relevent Sport oficiálně nepotvrdila, proslýchá se, že El Clásico na neutrální půdě už je hotovou věcí. Bylo by to tak poprvé po více jak 25 letech, kdy by se oba kluby střetly v zápase, kde se nehraje o body ani o postup. Poslední příležitostí byl duel z 11. září 1991.

Souboj mezi Realem a Barcelonou by se uskutečnil na stadionu Hard Rock Stadium v Miami, kde má letošní léto Bílý balet už jedno utkání naplánováno, zatím bez určeného soupeře. Představou organizátorů je přichystat show podobnou Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu.

