Primera Division - Suárez bude kvůli trestu chybět Barceloně ve finále poháru

© as.com - Luis Suárez

0 Líbilo se

Dnes 11:05 - Barcelonský útočník Luis Suárez přijde o květnové finále Španělského fotbalového poháru proti Alavésu. Za vyloučení v úterní semifinálové odvetě s Atléticem Madrid dostal uruguayský reprezentant zákaz startu ve dvou pohárových zápasech.

Suárez obdržel v závěru utkání proti Atléticu v rozmezí tří minut dvě žluté karty. Vyloučen byl po zákroku na Kokeho, kterého podle vyjádření rozhodčího v zápisu bezohledně udeřil rukou do hlavy.

"Ta druhá žlutá karta byla k smíchu, to ani nebyl faul. Vůbec nic jsem neudělal, Koke si vymodlil to, co chtěl," prohlásil Suárez po zápase. Barcelona ve středu oznámila, že se proti jeho vyloučení odvolá.

Suárez dal v této sezoně za Barcelonu 23 gólů a je druhým nejlepším střelcem týmu po Lionelu Messim (31).

Barcelona už se proti trestu odvolala k Odvolacímu výboru a věří, ze ten její žádosti vyhoví, neboť považuje trest za příliš přísný a neoprávněný.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, ČTK