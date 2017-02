Primera Division - De Gea podnítil spekulace o svém přestupu do Realu Madrid

© as.com - David de Gea

Dnes 13:55 - David de Gea, brankář Manchesteru United, nedá madridskému Realu spát. Jak jinak si vysvětlit, že se v médiích opět objevují spekulace o jeho možném návratu do Madridu, z nějž v roce 2011 (tehdy z dresu Atlética) odešel na Old Trafford. Operace by to nebyla laciná, nicméně prý už je rozjetá.

David de Gea je znovu přestupovým cílem Realu Madrid. „Operace už je v chodu a Blancos zatím zkoumají způsob, jak dovést přestup do zdárného konce,“ píše deník Marca.

V Madridu totiž poslední týdny nevládla úplná spokojenost s výkony stávající jedničky Keylora Navase, který navíc nemá příliš hvězdné jméno směrem ke sponzorům a image klubu. Nicméně Zidane je s ním spokojený. Jenže jak podotkl deník, Francouz není tím, kdo by měl neomezené slovo v přestupové politice.

„Zidane je více než spokojený s Navasem. Nikdy se ale nebránil příchodu jiného hráče. Nastíní svůj pohled na věc a je to management, který rozhodne. Samozřejmě je prvotní kritérium udržet v kabině klid a pořádek.“

Volnost De Gey by stála 65 milionů eur, tolik činí výše výkupní klauzule, protože dobrovolně ho United nikdy nepustí. Zejména po faxové aféře ze závěru přestupního okna roku 2015. Po ní De Gea prodloužil smlouvu až do roku 2019 a klub může uplatnit ještě další opční rok.

De Gea je v United spokojený. „Jsem tady moc šťastný, je to velký klub. V Anglii si fotbal hodně užívají,“ uvedl před pár dny.

Ovšem španělský gólman už asi tuší, že se něco chystá. „Brankář ví, že má Real zájem a že se operace rozjela. Zatím se soustředí na výkony v klubu, ale volání z Realu by změnilo všechno,“ uvádí dále Marca.

A spekulace podpořil sám De Gea, když na dotaz ohledně své budoucnosti nejasně řekl: „Budoucnost nikdo nezná. Budoucnost je budoucnost. O Realu nebudu mluvit. Na toto téma už se víc nebudu bavit.“

