Primera Division - Rafa for prezident? Nikdo neví co se stane...

© thesun.co.uk - Stane se jednou Rafa Nadal prezidentem Realu?

2 Líbilo se

Dnes 13:45 - Letos se uskuteční prezidentské volby do křesla nejvyššího muže Realu Madrid. V něm prozatím sedí zdatný obchodník Florentino Pérez, který s přestávku vede klub již od roku 2000. Také letos hodlá kandidovat a zůstat v čele Bílého baletu další roky.

Nevybrány všechny parametryOvšem do budoucna se mu rýsuje zajímavý nástupce. Po nedávno vyhraném tenisovém Australia Open, kde získal již 14. grandslamový titul svoji kariéry, totiž španělský tenista Rafael Nadal prohlásil, že do budoucna nevylučuje, že by se jednou mohl prvním mužem Realu Madrid stát.

Velký fanoušek Los Blancos, jehož strýc Miguel Ángel hrál v letech 1991-99 paradoxně za největšího soka Barcelonu, se na tiskové konferenci, kde se probíraly především tenisové věci, zmínil i o své fotbalové vášni.

„Nikdy nevíte, co se stane,“ uvedl 30letý Nadal na poznámku o jeho spojitosti s možnou kandidaturou na prezidenta Realu.

„Každý ví, že jsem do fotbalu velký blázen a Real Madrid je můj zamilovaný tým.“

„Ale bavit se o tom v tuto chvíli, je naprostá utopie. Ale když už se mě na to ptáte, tak bych byl určitě rád prezidentem.“

„Ale myslím si, že jsme na tom teď velmi dobře, máme skvělého prezidenta a nedomnívám se, že by mě Real Madrid potřeboval.“

Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Třeba se jednou Rafaela Nadala, až pověsí raketu na hřebík, přeci jenom v prezidentském křesle dočkáme.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk