Primera Division - Atlético: Už víme, proč jsou naše šance v Lize mistrů větší. V Madridu žádají tvrdý trest pro Suáreze

Dnes 12:28 - Zápas Barcelony s Atléticem nikdy neproběhne bez vzrušených emocí. To už je za poslední roky jakési nepsané pravidlo. Parametry utkání plného stížností na jednu či druhou stranu se naplnily také včera, kdy se ukřivděné cítilo jak vyřazené Atlético, tak i Barcelona.

Rozhodčí. Tak jako v poslední době neustále, tak také včera byl hlavním terčem všech blesků z jedné i druhé střídačky. Jakoby za všechno mohl on. Nebo alespoň vyšší moc, kterou ovládají na Camp Nou dokonale. Alespoň se to domnívá trenér Atlética Diego Simeone, jenž po zápase mezi řádky dal najevo, co si o mužích s píšťalkou myslí.

„Musíme pogratulovat Barceloně, za to, že všechno dobře řídila. Barcelona byla lepší v číslech. Ve fotbale se počítají číslice a v tom byla lepší Barca. Rozhodčí se mohou zmýlit, stejně jako hráči. Ale hráče můžete suspendovat, ale u rozhodčích si nejsem jist, jestli to jde. Už mám jasno, že v Lize mistrů máme větší šance než v lize nebo poháru,“ uvedl Simeone.

„Proti Barceloně máme větší šance v Lize mistrů. Myslím, že ano, vyložte si to sami.“

Neuznaný gól Griezmanna:



Jeho hněv byl mířen především k neuznanému gólu Griezmanna, který odvolal sudí kvůli postavení mimo hru. Podle televizních záběrů neexistujícího.

Stranou kritických komentářů nezůstala ani Barcelona. Ačkoliv vedení po zápase na půdě Betisu vydalo pokyn nevyjadřovat se k jejich výkonům, jmenovci Suárezovi a sportovní ředitel klubu Robert Fernández tento příkaz porušili.

Akce, po níž dostal Suárez druhou žlutou kartu:

„Když Koke ucítil kontakt od Luise, ochotně spadl,“ prohlásil barcelonský Denis Suárez na akci ze závěru zápasu, po níž byl uruguayský útočník vyloučen a přijde tak o finále poháru. Podle madridských novinářů by prý měl být potrestán dokonce na dva zápasy, ještě kvůli tomu, že odmítl odejít z trávníku.

„Vyloučení? Tady už všichni vědí, jak to chodí. Nebyl to ani faul. Jenom jsem se otočil a zdálo se, že obránce udělal to, co chtěl. Uvidíme, jak to dopadne, pokud se klub odvolá,“ uvedl Luis Suárez.

„Luis nechtěl soupeři ublížit. Uvidíme, jestli se s tím něco dá dělat. Prostudujeme si záběry. Myslím, že by se měla chránit soutěž a nechat hrát všechny hráče finále, týmy by měly mít všechny hráče k dispozici,“ uvedl sportovní ředitel Robert Fernández.

Na komisi, které přísluší tento případ, bude nyní ležet velký tlak. Vyhovět odvolání Barcelony, nebo klíčovému hráči trest ponechat a připravit ho o start ve finále poháru?

