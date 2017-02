Primera Division - Barcelona se počtvrté v řadě dostala do finále španělského poháru

Také nechápu, co Messi v tom momentu udělal špatně či nesportovně? Dostal kosu od F. Luise zezadu, kde nemáš chrániče, takže to asi bolelo. Jestli myslíš to, že tam po té kose ležel, tak jako sorry, ale myslím, že tohle vcelku musíš chápat a o to více, že snad žádný hráč by po takové kose zezadu v 95 minutě ihned nevyskočil a nezakládal akci, když hráli o hráče méně a bránili se. Jistě měl v hlavě i zbývající čas, ale kdo by se hned zvedal na nohy a zakládal akci...jedině blázen