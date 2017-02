Primera Division - Real se chce opět stát nejbohatším klubem světa. Prodá svá práva za 500 milionů eur

© taringa.net - Florentino Pérez a Cristiano Ronaldo

Dnes 08:12 - Madridský Real loni přišel o status nejbohatšího klubu světa, který mu sebral Manchester United. Pro image královského klubu velká rána. O to větší, že ho na druhém místě přeskočila i Barcelona. Nyní ale prezident Pérez přišel na to, jak se vrátit zpět do čela světového žebříčku.

Podle informací deníku El Confidencial se prezident Realu Madrid Florentino Pérez předběžně dohodl s americkým finančním fondem Providence Equity Partners na tom, že od madridského klubu odkoupí autorská práva pro internet na příštích deset let.

Za to by Los Blancos vyinkasovali tučných půl miliardy eur.

Uvedená společnost již vlastní čtvrtinový podíl ve firmě Soccer United Marketing, jež vlastní exkluzivní práva na americkou fotbalovou soutěž MLS.

Webové stránky Realu Madrid jsou jedny z nejnavštěvovanějších v rámci fotbalových klubů světa, kam zabrousí 1,35 milionů unikátních návštěvníků, což je čtyřikrát víc než má Barcelona.

Pokud by se zmíněný obchod podařilo dotáhnout do konce, stal by se Real Madrid znovu nejbohatším klubem světa. Tímto titulem se honosil dlouhých jedenáct let, než mu ho loni vyfoukl podle kritérií společnosti Deloitte Manchester United. To by určitě přihrálo hlasy madridskému prezidentovi Pérezovi, neboť po skončení sezóny jsou v Madridu volby.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com, elconfidencial.com