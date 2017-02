Primera Division - Dnes večer vejde ve známost jméno prvního finalisty španělského poháru: Bude to Barcelona nebo Atlético Madrid?

© lavanguardia.com - Momentka z prvního semifinále mezi Atléticem a Barcelonou

Dnes 07:54 - Španělský fotbalový pohár finišuje. Dnes večer se dozvíme jméno prvního finalisty soutěže. Stane se jím buď Barcelona nebo Atlético Madrid. To má ovšem jednogólový handicap, neboť před týdnem, doma, na stadionu Vicente Calderóna prohrálo 1:2.

FC Barcelona - Atlético Madrid

Úterý 7. února, výkop 21.00, Camp Nou, Barcelona, první zápas 2:1

Barcelona dosáhla přesně toho, co si před prvním zápasem v Madridu předsevzala. Dát gól a vyhrát. Góly dala dokonce dva a po půlhodině hry se zdálo, že odvetný zápas na Camp Nou už bude pouhou formalitou.

Nicméně ve druhé půli svěřenci trenéra Simeoneho pořádně zabrali, snížili a nebyli daleko dokonce od vyrovnání. Přesto zlepšený výkon Colchoneros musí být varováním pro azulgranas před dnešní odvetou.

Moc dobře si toho je vědom i kouč vítězného mužstva Luis Enrique. „Žádný hráč se nedomnívá, že už je to hotové. Budeme určitě trpět, tím jsem si jistý. Bylo by směšné se domnívat, že to bude pohodový zápas. Soupeř je z určité kategorie a má velikost, což nás nutí myslet na to, že to bude pořádně náročný duel,“ řekl trenér Barcy.

„Uvidíme, jaké situace nastanou na trávníku. Pokaždé sem jezdilo Atlético vyhrát, ale nikdy neměli takovou potřebu skórovat, jako nyní. Možná, že uvidíme jiné Atlético, které bude víc riskovat, s vysunutějším presinkem, jinými prostředky.“

„Jim gól nestačí a my chceme zápas vyhrát, jako vždycky. To je rovnice, která nám vždycky vycházela, takže si myslím, že půjde o atraktivní utkání.“

Vše by mohlo nasvědčovat tomu, že Atlético půjde nezadržitelně do útoku, ovšem argentinský trenér Diego Simeone to nevidí úplně jasně: „Dopředu můžeme říkat spoustu věcí, ale počítá se to, co se stane ve skutečnosti. Nemám rád dobrodružství a riskantní věci. Barcelona je doma hodně silná.“

Na otázku, co potřebuje Atlético do dnešního zápasu odpověděl lakonicky. „Dát o gól víc než oni nad výsledek 2:1. Musíme hrát se stejným nasazením jako v pasážích této sezóny, těch nejlepších pasážích a snažit se cítit dobře.“

Barcelona by měla počítat s Piquém, který v sobotu odstoupil kvůli zranění ze zápasu s Athleticem. Fit je pro utkání také Iniesta s Busquetsem. Naopak po víkendovém zranění je mimo hru Rafinha, do utkání nezasáhne ani potrestaný Neymar. Na žlutou kartu si bude muset dávat velký pozor Leo Messi, případné napomenutí by ho totiž připravilo o účast ve finále, které je naplánováno na 27. května.

Atlético se bude muset obejít bez zraněných Tiaga, Oblaka a Augusta, hrát nemůže ani potrestaný Gabi.

Pravděpodobné sestavy

FC Barcelona: Cillessen - Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba - Busquets, Rakitić, Denis - Messi, Suárez, Arda Turan

Atlético: Moyá - Juanfran, Savić, Godín, Juanfran - Saúl, Koke, Thomas - Carrasco, Griezmann, Torres

Tip FotbalPortal.cz 1:1

Další zápas semifinále Copa del Rey se hraje ve středu 8.2. mezi Celtou Vigo a Alavésem (21.00). První zápas skončil 0:0.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz