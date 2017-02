Primera Division - Neslavte předčasně, klidně vás můžeme dostihnout. Jako vy loni, vzkazuje Neymar Realu

© as.com - Neymar Jr.

Dnes 16:11 - Neymar v neděli oslavil 25. narozeniny a jak se zdá, je plný elánu a optimismu. Alespoň to vyplývá z jeho prohlášení, v nichž upozorňuje úhlavního rivala z Madridu na to, že boj o ligový titul nepovažuje Barcelona rozhodně za ztracený. A to i přesto, že se momentálně svému sokovi dívá v tabulce na záda, byť má o dva odehrané zápasy navíc.

Madridský Real dokázal využít několika zaváhání Barcelony v posledních kolech španělské ligy, aby si upevnil vedení v tabulce. To opticky není tak velké, neboť rozdíl mezi Bílým baletem a azulgranas je pouhopouhý bod. Nicméně odstup může nabrat obří rozměry ve chvíli, kdy Los Blancos vyhrají dva zápasy, které jim ještě zbývá sehrát.

Jenže útočník Barcelony Neymar nehází flintu do žita a boj o ligový titul nevzdává. Sám připomíná opačnou situaci z minulé sezóny, kdy to byla Barcelona, která měla masivní náskok a nakonec ho udržela jen horko těžko.

„Vím, že to bude dost obtížné, ale nic není nemožné,“ svěřil se.

„Minulý rok jsme měli náskok 12 bodů na druhé místo a nakonec jsme vyhráli jen o bod nebo dva, jestli se nepletu.“

„Pořád je před námi spousta zápasů. Může se stát cokoliv a hodně se na to soustředíme. Jsme celí dychtiví po titulu a budeme o něj bojovat.“

„Myslím si, že španělská liga je ta nejlepší na světě. Španělské kluby vyhrávali všechny mezinárodní tituly za poslední tři roky.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com