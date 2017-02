Primera Division - Odložili mu zápas a Real Madrid hned vyhrožuje se Superligou a opuštěním La Ligy

© marca.com - Real Madrid

2 Líbilo se

Dnes 13:54 - Velmi rozladěn se cítil Real Madrid po rozhodnutí vedení La Ligy odložit nedělní zápas ve Vigu kvůli poničené střeše vlivem nepříznivých meteorologických podmínek. Důvod vzteku pramenil především z nabité termínové listiny, v níž se budou obtížně hledat náhradní termíny. Rozladěnost je až taková, že prý Bílý balet uvažuje nad odchodem ze španělské ligy a přesunem do evropské Superligy, která by mohla vzniknout co nevidět.

Madridský Real odložení zápasu 21. kola ve Vigu hodně namíchlo. Zkomplikovalo mu to situaci. V následujících měsících má totiž hodně nahuštěný kalendář a to, že mu přibyde jeden zápas navíc mu nedělá vůbec radost. Už tak musí sehrát jeden odložený zápas z prosince proti Valencii, jenž ho čeká 22. února.

Podle prezidenta Péreze se neučinily všechny možné kroky, aby se zápas odehrál a ve vedení klubu prý vážně uvažují o trhnutí se ze španělské Primera División a vyhrožuje místo toho účastí v plánované evropské Superlize.

„V Madridu nerozumí tomu, že nešlo opravit střechu, 36 hodin před výkopem zápasu, či se nepřistoupilo k tomu, že by poškozená část stadionu byla uzavřena pro fanoušky. Rovněž nechápou, proč se nehrálo na některém stadionu v okolí. Ohání se tím, že v Evropě by se určitě našly náhradní alternativy. „Ne“, které uslyšeli na všechny návrhy, způsobilo frustraci a z toho pramenila myšlenka na odchod do evropské Superligy,“ uvádí dnešní AS.

„Myšlenka na Superligu není nic nového. Zárodek už pochází z roku 2012. Odstartoval pod jménem World Football Cahllenge a aktuálně nese jméno International Champions Cup. Soutěž, kterou každé léto hrají evropské velkokluby v USA, Číně a naposledy i Austrálii. Tuto soutěž řídí Relevent Sport, severoamerická firma, která nemá žádný problém konkurovat UEFA, a jež má pod svými křídly 95 procent předních klubů (Real, Barcelona, Chelsea, United, AC Milán, Inter, City, Bayern, PSG, Atlético, Juventus, Liverpool...)."

Evropské velkokluby vidí v nové Superlize hlavně větší zisky. Ty, které generuje UEFA sice nejsou špatné, ale z produktu jménem fotbal se podle nich dá vytěžit mnohem víc.

Generální ředitel Bayernu Mnichov Karl-Heinz Rummenigge a prezident Juventusu Andrea Agnelli například srovnali čísla z loňského Super Bowlu a Ligy mistrů. „Liga mistrů vygeneruje 1,5 miliard eur ročně a Super Bowl 7 miliard eur...Jenže fotbal má 1,6 miliard fanoušků, zatímco NFL pouze 150 milionů...“

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk, as.com, marca.com