Primera Division - Ronaldinho: Guardiola mě nevyhodil, chtěl abych zůstal

© FotbalPortal.cz - Ronaldinho

1 Líbilo se

Dnes 13:56 - Brazilec Ronaldinho, jenž se díky svým výkonům zařadil mezi legendární hráče barcelonského klubu a kterého klub nedávno jmenoval za svého ambasadora, uvedl na pravou míru, jak to bylo s jeho odchodem z klubu v roce 2008.

Ronaldo de Assis Moreira, kterého fotbaloví fanoušci znají spíše pod přezdívkou Ronaldinho, se nedávno stal ambasadorem Barcelony. Vedení katalánského klubu tímto způsobem chtělo ocenit skvělé služby, které hráč během svého působení na Camp Nou odváděl.

To trvalo celých pět sezón, až do roku 2008, kdy po příchodu trenéra Pepa Guardioly, jenž na lavičce vystřídal Franka Rijkaarda, z klubu odešel do milánského AC.

Mnozí v tu chvíli spekulovali, že ho nový kouč ve svém kádru nechtěl, neboť bylo evidentní, že výkonnost brazilského fotbalisty klesá s tím, jak se zintenzivnil jeho noční život v katalánské metropoli.

Jenže sám brazilský fotbalista prohlásil, že to tak rozhodně nebylo. „Když přišel Pep, požádal mě, abychom se sešli. Řekl mi, že by mě chtěl v týmu, abych zůstal, že se mnou počítá.“

„Poděkoval jsem mu, ale na druhou stranu mu řekl, že cítím, že je můj cyklus v Barceloně u konce a rozhodl jsem se skončit. Nikdy bych nemohl cítit zášť vůči někomu z klubu, který je pro mě jako rodina. S Pepem má velmi dobrý vztah.“

K tomu Guardiola poznamenal: „Ronaldinho byl skvělý hráč. Když jsem se s ním potkal, ptal jsem se ho jestli chce zůstat. On mi ale řekl, že chce klub opustit.“

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk, marca.com