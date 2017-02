Primera Division - Barcelona si poradila s Athleticem Bilbao a je o bod za Realem

Dneska paráda, 3 body s přehledem (jinak by bylo kdyby AB dalo tu tyč na začatku) Ale na to kolik důležitých hráčů pošetřilo síly-super (Messi Pique, Masche, Suarez, Roberto, Alba navíc bez opor Iniesty a Busquetse,noo změn bylo víc než dost) Vidal dnes na hodně dobré úrovni. taktéž Ney hrál dobře,ale je do doby kdy byl messi na hřišti, pak jen soloval. 1.g po ose Vidal Neymar Paco byl super. Messi při 2. slušně golmana zaskočil z takového úhlu A 3.vidal zaslouženě dnes.