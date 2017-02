Primera Division - Griezmann se už dohodl na podmínkách s Manchesterem United

© sports.yahoo.com - Antoine Griezmann

Včera 09:32 - Během posledních týdnů se nemluví o ničem jiném než o přestupu útočníka Atlética Madrid Antoineho Griezmanna. Nejčastěji byl francouzský reprezentant spojován s transferem do Manchesteru United a počáteční spekulace založené na fantazii novinářů už začínají nabývat konkrétní obrysy.

O forvarda Antoineho Griezmanna, který střílí góly v dresu Atlética Madrid, je velký zájem. Především na britských ostrovech, kde byl zmiňován ve spojitosti s odchodem do Arsenalu, Chelsea ale především Manchesteru United.

A právě na Old Trafford by se mohl brzy 26letý střelec stěhovat nejpravděpodobněji. Podle informací francouzské verze vyhledávacího portálu Yahoo totiž „Grizi“ a Manchester „již dosáhli základ dohody“, aby mohli hráče v létě koupit.

Griezmann je údajně velmi nakloněný přestupu do United, nedávno dokonce prohlásil, že by si jednou chtěl zahrát po boku jeho spoluhráče z francouzské reprezentace Paula Pogby. „Neustále se Paula ptám na Manchester United. Myslím, že je to obrovský klub s opravdu skvělou infrastrukturou,“ řekl pro Sky German.

S Pogbou by si navíc nejen zahrál, ale podle předběžné dohody, kterou ohlásilo Yahoo, by měli oba hráči mít i velmi podobný plat. „Griezmann by se měl stát druhým nejdražším fotbalistou historie, právě za Pogbou. A co se týče platu, měl by si ročně přijít, stejně jako on, na 18 milionů eur ročně,“ píše server.

Předpokládá se, že Manchester United bude muset zaplatit za Griezmanna zřejmě celou výkupní klauzuli, která činí 100 milionů eur.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz