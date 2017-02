Primera Division - Barcelona uhájila výhru na Calderónu a do odvety poháru jde s jednobrankovým náskokem

© sport.es - Barcelona vyhrála nad Atléticem 2:1

1 Líbilo se

01.02. - Barcelona v semifinále poháru Copa del Rey vyhrála na stadionu Vicente Calderóna nad Atléticem Madrid 2:1. Do vedení ji dostal už v sedmé minutě Suárez, po půlhodině zvýšil skóre Messi. Ve druhé půli už Griezmann jen snížil.

Atlético Madrid 1:2 FC Barcelona

Góly: 59. Griezman - 7. Suárez, 33. Messi

Atlético: Moya - Vršajlko (46. Torres), Godín, Savić, Filipe Luis - Juanfran, Gabi, Saúl (59. Gaitán), Koke - Griezmann, Carrasco (70. Gameiro)

Barcelona: Cillessen - S. Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Mascherano, Rakitić (58. Denis), A. Gomes (72. Rafinha) - Messi, Suárez, Neymar

Barcelona se velmi rychle dostala do vedení. Mascherano už v 7. minutě vybojoval na polovině hřiště míč, přihrál ho Suárezovi, který se pustil do sóla, předkopl si balón kolem bránících hráčů Atlética Madrid a střelou vnějším nártem ho zasunul přesně k tyči Moyovi branky - 0:1.

Ačkoliv se poté Atlético začalo ještě víc snažit, vážnější šance si nevypracovalo. Zareagovalo hlavičkou Godína hned minutu po obdržené brance a pak moc práce Cillessen neměl.

To Barcelona se často pouštěla do brejkových situací. Například ve 24. minutě si Neymar navedl míč až do středu vápna, ale jeho rána šla po zemi a Moya jí bez problému kryl.

Ve 33. minutě se dočkala Barcelona druhého gólu. Rakitić přiťukl míč na Messiho, který parádní střelou z dálky, jíž pomohla do sítě tyčka, dostal azulgranas do vedení 2:0. Pak Argentinec zkoušel štěstí ještě z přímého kopu, ale zamířil nad.

Jednou z mála příležitosti Colchoneros byl pokus Kokeho ze 42. minuty, který šel těsně nad břevno.

Do druhé poloviny zápasu vstoupilo Atlético s velkým elánem a brzy si vytvořilo skvělou příležitosti snížit. Gabi si narazil ve 49. minutě s Torresem, ale těsně před brankářem mu zkazil radost zasahující Alba.

O deset minut později se už ale domácí obecenstvo mohlo radovat. Gabi rozehrál trestný kop do levé strany na Godína, který hlavou vrátil míč do šestnáctky, odkud se perfektně trefil Griezmann - 1:2. Chvíli nato mohl stejný hráč vyrovnat, ovšem pobídku ze strany od Filipeho tečoval jen do Cillessenovy nohy.

Pak začalo Atlético pociťovat únavu, Barcelona se zmocnila míče a na několik minut zbrzdila nápor domácích. V 76. byl blízko další branky Messi, když jeho pokus z přímého kopu vyškrábl Moya na břevno.

Závěrečná desetiminutovka ale byla opět v režii domácích. Šancí na vyrovnání mělo Atlético dost. V 81. Gameiro ve vzduchu netrefil ideálně míč, minutu nato Torres tečoval těsně vedle nahrávku Filipeho.

V 85. se nechal o míč obrat Gabim Mascherano, ale Torres ukvapeně střílel vedle. O tři minuty později Filipe Luis tvrdě vystřelil a Cillessen jeho ránu likvidoval nadvakrát.

Atlético tak sice je o jednu branku pozadu, ale v úterý bude odveta na Camp Nou ještě hodně zajímavá.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz