Dnes 15:20 - Čína je teď v kurzu. Není dne, aby se ve spojení s tamní Superligou nevynořilo další zaručené jméno, které by mělo rozšířit seznam hvězd co se nechaly zlákat nesrovnatelnými finančními podmínkami, jež oproti evropským čínské kluby nabízejí. Už mezi nimi teoreticky mohl být i barcelonský Arda Turan. A vydělal by si opravdu slušné peníze.

Turecký deník Fanatik přinesl informaci o tom, jak dobře se mohl mít Arda Turan v čínském finančním ráji. Tedy ne, že by se měl momentálně v Barceloně úplně zle, ale přeci jen takové peníze mu nemůže zaplatit ani tento velkoklub.

Podle tvrzení zmíněného média měl totiž v létě Arda Turan na stole smlouvu, díky níž by si vydělal 50 milionů eur za tři roky působení v klubu Guangzhou Evergrande. To je suma, která se už hodně blíží gáži, jíž bere v Barceloně největší superstar Lionel Messi. Jenže Barcelona hráče, kterého kupovala za 41 milionů eur z Atlética Madrid, nepustila.

„Barça řekla jasné ne, protože ve mně věřila, jsem pro klub takový dlouhodobý projekt a nepřišel jsem sem na pouhých šest měsíců,“ uvedl Turan, který sice přišel do Barcelony v létě roku 2015, jenže kvůli trestu od FIFA směl do oficiálních zápasů nastoupit až po novém roce.

Ačkoliv má neustále potíže prosadit se do sestavy, letos už dokázal nastřílet i přes omezený počet minut víc gólů než Neymar, včetně dvou hattricků. Za 1231 minut nasázel 11 gólů, zatímco brazilská hvězda se ve 1604 zápasových minutách dokázala prosadit jen v šesti případech.

