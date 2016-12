Primera Division - Nedal gól skoro 10 hodin a ani nevěděl, jak ho oslavit

Je mladej, ve Valencii i v reprezentaci hrál výborně. Klidně by mohl po odchodu Suáreze zaujmout jeho místo. Potenciál na to má, ale musí hrát a hrát. Není to ostřílený hroťák, který dokáže vyběhnout z lávky a dát gól. To jsme měli koupit Gómeze, Negrada aj. :-D Tohle je spíše perspektiva do budoucna. I když si myslím, že Vietto by se adaptoval rychleji, v Seville válí.