Primera Division - Působení Jamese v Anglii získává konkrétní obrysy. Hráč byl spatřen na britské ambasádě

Odejít by měl, v Realu si asi moc nezahraje a podle mě s ním ani moc nepočítají. V Anglii by se chytit mohl, v Manchesterech je přetlak, tam asi ne. Do Arsenalu by se hodil dle mého nejvíce, zvlášť pokud někdo odejde, do Chelsea jej nechci, nemyslím si, že by tam hrál stabilně, ale pro něj by to mohlo být zajímavé, stejně jako Livec.