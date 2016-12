Primera Division - Proč Ronaldo nehraje v černých kopačkách? S módou to moc nesouvisí

dle vlastní nohy. Tvar, váha a podobné věci dokáži z části výkon ovlivnit, ale barva kopaček? Sorry, to je za mě čistokrevná reklama a věta, kterou dle mého krmí kupce, jako to máš v každém letáku, aby zaujali kupující. Asi zbytečná diskuze:-), kterou jsem vlastně vyvolal já, ale přišlo mi to úsměvné, tak jsem to okomentoval. Každopádně CR7 bude hrát kvalitně jak v tygrovaných, tak růžových, takže je to vcelku jedno