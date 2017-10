Liga mistrů - Real Madrid byl lepší, doma s Tottenhamem přesto pouze remizoval, Liverpool drtivě porazil Maribor, Dortmund pouze remizoval na Kypru

© twitter.com/spursofficial - Cristiano Ronaldo

0 Líbilo se

Včera 22:43 - Fotbalisté Realu Madrid byli na domácí půdě dominantnějším mužstvem, přesto museli proti Tottenhamu dotahovat. Jednobrankové manko dotáhli díky Ronaldem proměněné penaltě. Další góly ale nepadly a zápas skončil remízou. V téže skupině si svoji situaci zkomplikovala Borussia Dortmund, která stejným výsledkem remizovala s Apoelem Nikósie. Manchester City i Liverpool vyhrály.

Real Madrid CF - Tottenham Hotspur 1:1

Branky: 43. Ronaldo (pen.) - 28. Varane (vla.)

Real Madrid CF: Navas - Hakimi, Ramos (C), Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modrić - Isco (87. L. Vázquez), Benzema (76. Asensio), Ronaldo

Tottenham Hotspur: Lloris (C) - Aurier, Alderweireld, Vertonghen, D. Sánchez - Dier, Winks - Moussa Sissoko (89. Heung-min), F. Llorente (80. Rose), Eriksen - Kane

Real Madrid vstoupil do zápasu mnohem sebevědoměji než Tottenham. Hosté z Londýna se v prvních minutách převážně bránili a jen sporadicky se dostávali za půlící čáru. I proto se mohl Real dostat do vedení už v páté minutě. Jan Vertonghen podcenil přetažený centr, který do vápna vrátil mladý domácí bek Achraf. Míč se tak dostal ke Cristianu Ronaldovi, jeho pohotové zakončení ale zastavila pravá tyč Llorisovy brány. Madridští se neradovali ani po následné dorážce, Karim Benzema totiž minul poloodkrytou bránu.

Po rychlé gólové šanci domácí nadále pokračovali ve své nátlakové hře, do podobně vyložené příležitosti se ale nedostali. Postupem času se Tottenham začal Realu herně vyrovnávat. K nebezpečné hlavičce se po rohovém kopu dostal Harry Kane, později měli domácí štěstí, že hlavní rozhodčí neposoudil faul Casemira na Llorenteho jako penaltový. Tottenham se nakonec přesto dostal do vedení jako první. Ve dvacáté osmé minutě Spurs na pravé straně zrychlili hru a volný prostor se otevřel pro Serge Auriera. Jeho prudký centr se snažil Kane usměrnit do sítě patou, ale míč se za brankovou čáru odrazil od obránce Raphaela Varana.

Jednobrankový náskok si ale Spurs do kabin neodnesli. Ve čtyřicáté třetí minutě se Real po rychlé kombinaci na jeden dotek dostal do pokutového území a do zakončení se deroucího Kroose zastavil Aurier pouze za cenu penalty. Nařízený pokutový kop bez větších problémů proměnil Cristiano Ronaldo.

I ve druhém poločase Real svého soupeře výrazně přehrával, výbornými zákroky proti Benzemově hlavičce i Ronaldově střele se však předvedl gólman Hugo Lloris. Na druhé straně se do ojedinělé šance dostal Harry Kane, který se octl sám v pokutovém území, jeho střelu namířenou k tyči ale Keylor Navas vytěsnil na rohový kop. Ani jedno z mužstev tak rozhodující branku nevstřelilo a Tottenham vybojoval na hřišti obhájce trofeje cenný bod.

zdroj: twitter.com/realmadrid

NK Maribor - Liverpool FC 0:7

Branky: 4. Firmino (M. Salah), 13. Coutinho (Milner), 20. M. Salah (Firmino), 40. M. Salah (A. Moreno), 54. Firmino (Coutinho), 86. Oxlade-Chamberlain (Sturridge), 90. Alexander-Arnold

NK Maribor: Handanovič - Milec, Rajčevič, Šuler, Viler - Kabha, Vrhovec - Kramarič (58. Hotič), Ahmedi (58. Pihler), Bohar (81. Mešanović) - Tavares (C)

Liverpool FC: Karius - Alexander-Arnold, Matip, Lovren, A. Moreno - Can, Wijnaldum (77. Solanke), Milner (C) - M. Salah (57. Oxlade-Chamberlain), Firmino (69. Sturridge), Coutinho

Oproti předchozím dvěma zápasům nenechal Liverpool nic náhodě a na půdě Mariboru od úvodu dokazoval, kdo je favoritem. Do vedení se Reds dostali už ve čtvrté minutě. Mohamed Salah se po pravé straně prosmýkl do vápna a křížnou přihrávkou vyzval ke skórování do odkryté brány Roberta Firmina. Ve třinácté minutě už to bylo o dva góly. Centrovaný balon Jamese Milnera se na hranici vápna snesl ke Coutinhovi, jehož střela zapadla přesně do levého dolního rohu domácí brány.

Liverpool pokračoval v dominantním výkonu a v devatenácté minutě se trefil potřetí. Firmino se Salahem si na rozdíl od prvního gólu prohodili role - Firmino našel průnikovou přihrávkou rozběhnutého Salaha, který si poradil i s relativně velkým střeleckým úhlem a upravil na 3:0. Povedenou půli hosté završili ve čtyřicáté minutě. Obrana Mariboru nedokázala zachycovat náběhy křídelních hráčů Liverpoolu. Pět minut před koncem poločasu domácí nestačili Morenovi, jehož přízemní centr dostal do sítě znovu Salah.

Góly si Liverpoolští schovali i do druhé půle. V padesáté čtvrté minutě se po Coutinhově centru ze standardní situace prosadil hlavou Roberto Firmino. V úplném závěru utkání se Reds prosadili ještě dvakrát. V osmdesáté šesté minutě se po Sturridgeově přihrávce radoval z první branky v dresu Liverpoolu Alex Oxlade-Chamberlain. O čtyři minuty později pečetil na konečných 0:7 mladík Trent Alex-Arnold, jehož střela zpoza vápna proskotačila až do sítě. Liverpool si tak připsal první vítězství v letošním ročníku Ligy mistrů.

zdroj: twitter.com/LFC

Kompletní výsledky úterních zápasů Ligy mistrů:

Manchester City - Neapol 2:1 (9. Sterling, 13. Jesus - 73. Diawara (pen.)

Monaco - Besiktas 1:2 (30. Falcao - 34. Tosun, 54. Tosun)

APOEL - Dortmund 1:1 (62. Poté - 67. Papastathopoulos)

Feyenoord - Šachtar 1:2 (7. S. Berghuis - 24. Bernard, 54. Bernard)

Spartak - Sevilla 5:1 (18. Promes, 58. Melgarejo, 67. Glušakov, 74. L. Adriano, 90. Promes - 30. Kjaer)

RB Lipsko - Porto 3:2 (8. Orban, 38. Forsberg, 41. Augustin - 19. Aboubaka, 44. Marcano)

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz