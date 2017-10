© skysports.com - Bude Chelsea slavit další výhru v Lize mistrů?

Dnes 08:38 - Také středeční program Ligy mistrů přináší velmi zajímavé souboje. Například londýnská Chelsea bude chtít výhrou nad AS Řím nechat zapomenout na poslední dvě porážky z domácí ligy a společně s tím i uchovat stoprocentní bilanci. Tu budou ostatně hájit i Paris SG v Bruselu, Manchester United na půdě Benficy a Barcelona s Olympiacosem Pireus.

Chelsea FC - AS Řím

Středa 18. října, výkop 20.45, Stamford Bridge, přímý přenos O2 TV Sport

Doma, myšleno v Premier League, to svěřencům Antonia Conteho moc nešlape. Posledním důkazem byla víkendová prohra na půdě Crystal Palace. Týmu, který do té doby nejenže nezískal ani bod, nýbrž nedokázal vstřelit ani jednu branku. Chelsea ale od tohoto outsidera inkasovala hned dvakrát a přenechala mu všechny tři body. Prohrála tak podruhé v řadě.

V tabulce Premier League ji v tuto chvíli patří až pátá příčka, s propastnou ztrátou devíti bodů na suverénní Manchester City. Ačkoliv je odehráno teprve osm kol, naděje na titul jsou lehce nakřápnuté.

Ovšem na evropské scéně, to je úplně jiná písnička. Dva zápasy, plný počet šesti bodů. Po výhře nad outsiderem a nováčkem Ligy mistrů z Karabachu 6:0, přišla zasloužená výhra 2:1 na stadionu Atlética Madrid a pokud v dnešním souboji s AS Řím posbírají Blues všechny tři body, budou mít velmi blízko první místo ve skupině C.

Ostatně ani soupeř Chelsea AS Řím nemá po víkendu bůhvíjaký důvod k radosti. Důležitý souboj v boji o titul doma s Neapolí prohrálo 0:1 a stejně jako Chelsea mají i svěřenci Eusebia di Francesca deficit právě na Neapol devět bodů.

V historii navíc Římané hráli patnáctkrát na anglické půdě, ovšem dokázali zde vyhrát pouze v jednom jediném případě. Předpokládá se, že už se alespoň na lavičce objeví Pellegrini a El Shaarawy.

U Chelsea se očekává návrat kanonýra Álvara Moraty, jenž už překonal zranění, ale Conte v sobotu ještě nechtěl riskovat s jeho nasazením. Zranění naopak nadále zůstávají Kanté a Moses.

Pravděpodobné sestavy

Chelsea: Courtois - Rüdiger, Cahil, D. Luiz - Azpilicueta, Bakayoko, Fabregas, Alonso - Willian, Morata, Hazard

AS Řím: Alisson - Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov - Nainggolan, De Rossi, Strootman - Florenzi, Džeko, Perotti

V dalších zápasech se pokusí bruselský Anderlecht zastavit pořádně rozjeté Paris SG. To v lize sice vyhrálo až gólem z poslední minuty 2:1 v Dijonu, ovšem Ligue 1 vede suverénně když z 27 bodů získalo 25. Podobně se Emeryho hochům vede i v Champions League, kde svým soupeřům pokaždé naložilo pořádný příděl. Nejprve to odnesl Celtic, který s Pařížany prohrál 0:5. Následně obdržel kartáč i Bayern, po porážce 0:3 se navíc musel pakovat trenér Carlo Ancelotti. Anderlecht navíc ještě nedal ani gól. A po pauze už nastoupí i Cavani.

O třetí výhru v řadě a velkou naději na první místo ve skupině A bude usilovat i Manchester United, který cestuje do Lisabonu k utkání se starým známým z evropských pohárů - Benficou, kterou porazil v šesti z devíti vzájemných střetnutí. Rudí ďáblové bez problémů přejeli CSKA Moskvu i Basilej, zatímco portugalský klub se bude chtít vykoupit z nejtěžší porážky v historii evropských soutěží - 0:5 právě od Basileje. Mourinho má nadále mimo hru Baillyho, Roja a Fellainiho.

Barcelonu čeká na Camp Nou Olympiacos Pireus a pro trenéra Valverdeho bude mít tento souboj speciální náboj, neboť v řeckém klubu působil a to dokonce během dvou období. Nicméně včera se dozvěděl nepříjemnou zprávu, a sice takovou, že do zápasu nebude moci nastoupit Jordi Alba. Pokud azulgrans udrží čisté konto, překonají rekord ze sezóny 2014-15, kdy pod vedením Luise Enriqueho v úvodních 11 zápasech ročníku inkasoval tým jen čtyři branky. Nyní dostal jen tři a všechny v lize.

Přehled středečních zápasů 3. kola základních skupin Ligy mistrů

Skupina A

20.45 CSKA Moskva - Basilej

20.45 Benfica - Manchester United (O2 TV Fotbal)

Skupina B

20.45 Anderlecht - PSG

20.45 Bayern - Celtic (O2 TV Fotbal)

Skupina C

18.00 Karabach - Atlético

20.45 Chelsea - AS Řím

Skupina D

20.45 Juventus - Sporting

20.45 Barcelona - Olympiacos (O2 TV Fotbal)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz