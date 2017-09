Liga mistrů - Nepomohly ani vycpávky. Útočník Lipska Werner střídal kvůli hluku fanoušků Besiktase

© SkySports.com - Timo Werner

0 Líbilo se

Dnes 09:56 - Útočník německého klubu RB Lipsko Timo Werner se v úterním utkání Ligy mistrů proti Besiktasi postaral o ve fotbalových kruzích překvapivou situaci, když jen něco málo po půlhodině hry střídal kvůli hluku na stadionu. Lipsko nakonec bez něj podlehlo v ohlušující atmosféře v Istanbulu domácímu Besiktasi 2:0, trenér Lipska však po zápase svého svěřence hájil.

Pro profesionální fotbalisty to většinou bývá rutina, vždyť hrát na zaplněných stadionech za hlučného skandování fanoušků je jejich prací, jenže 21letý útočník Lipska Timo Werner atmosféru v Istanbulu neunesl a poté, co nepomohly ani vycpávky do uší, opustil ve 32. minutě hřiště.



Trenér RB Lipska Ralph Hasenhuttl po utkání přiznal, že Werner trpí kvůli hluku dýchacími problémy a svému hráči proto nezazlíval jeho požadavek o vystřídání ani poté, co Lipsko podlehlo Besiktasi po gólech Ryana Babela a Andersona Taliscy 2:0.



„Hrát v takové atmosféře bylo pro některé hráče prostě příliš,“ přiznal Hasenhuttl. „Werner požádal o vystřídání, tak jsem ho nechal odejít. Není možné připravit váš tým na takovou atmosféru. Ze začátku tam byl skutečně ohlušující rámus, což nás trochu poznamenalo.“



„Pro mě jako pro trenéra je důležité vidět, na koho se mohu v takových chvílích spolehnout. Kdo je ochoten bránit se proti tomu, co se děje na hřišti,“ dodal Hansehuttl.



Hráči Lipska si přitom na tureckého soupeře věřili, sám Werner ještě po ligovém vítězství 2:1 nad Eintrachtem Frankfurt prohlašoval, že jeho tým je na Besiktas připraven.



„Do Instanbulu jedeme beze strachu. Besiktas není Bayern Mnichov nebo Dortmund,“ řekl Werner.

Kam dál?

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz