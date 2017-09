Liga mistrů - PSG nedalo Bayernu šanci, Chelsea v poslední vteřina otočila zápas s Atléticem. Manchester United s přehledem zvítězil v Rusku, Barcelona udolala Sporting

© twitter.com/PSG_inside -

Včera 22:41 - Paris Saint-Germain vstoupilo do těžkého zápasu s Bayernem tou správnou nohou a už ve druhé minutě se dostalo do vedení. Bayern v dalším průběhu dobýval pokutové území soupeře, góly však dávalo pouze PSG. Atlético Madrid se ve vyrovnaném zápase s Chelsea dostalo jako první do vedení, londýnský klub však v posledních okamžicích zápasu dokonal obrat. Manchester United veze jasné tři body z Moskvy, vyhrála Barcelona i Juventus.

Atlético Madrid - Chelsea FC 1:2

Branky:40. Griezmann (pen.) - 60. Morata (E. Hazard), 90+4. Batshuayi (Alonso)

Atlético Madrid:Oblak - Torres Juanfran, Godín (C), Lucas Hernández, Luís - Koke, Partey (77. J. Giménez), Saúl Ñíguez, Ferreira-Carrasco (69. F. Torres) - Á. Correa (71. Gaitán), Griezmann

Chelsea FC:Courtois - Azpilicueta, David Luiz, Cahill (C) - Moses, Kanté, Bakayoko, Alonso - Fàbregas (86. Christensen), E. Hazard (82. Willian) - Morata (82. Batshuayi)

V úvodu zápasu se na míči více držela Chelsea, pozorná obrana Atlética ji však do vyložených šancí nepouštěla. Dobrou příležitost měl ve třinácté minutě Eden Hazard, jehož zprvu nenápadná střela se po teči jednoho z domácích obránců odrazila od tyče Oblakovy brány. O deset minut později se k hlavičce dostal Álvaro Morata, mířil však pouze do rukavic slovinského gólmana.

Postupem času se začalo Atlético probouzet a hrozilo především prostřednictvím protiútoků. Ve čtyřicáté minutě se domácí dokonce dostali do vedení. David Luiz si při bránění rohového kopu pomohl nedovoleně - zatažením za dres stáhl k zemi domácího fotbalistu a rozhodčí nařídil pokutový kop. Toho se ujal Antoine Griezmann, který sebevědomou ranou do středu brány otevřel skóre.

Několik vteřin před koncem první půle mohli domácí své vedení zdvojnásobit. Kokého střelu brankář Courtois vyrazil pouze před Saula, ten ale z prostoru penaltového puntíku trestuhodně minul bránu.

Na začátku druhého poločasu byla Chelsea znatelně aktivnější než Atlético a v šedesáté minutě se dočkala odměny v podobě vyrovnávací branky. Álvaro Morata si na přední tyči naskočil na Hazardův centr a hlavou dostal míč za Oblakova záda.

Za stavu 1:1 byl zápas vyrovnaný a otevřený, a to až do samotného závěru. Doslova. V posledních vteřinách tříminutového nastavení totiž Chelsea dokonala obrat. Svižná kombinace Blues se od Marcose Alonsa dostala na hranici malého vápna k Michy Batshuayiovi, který z bezprostřední blízkosti rozhodl o výhře Chelsea 1:2.

PSG - Bayern Mnichov 3:0

Branky:2. Dani Alves (Neymar), 31. Cavani (Mbappé), 63. Neymar

Paris Saint-Germain F.C.:Aréola - Dani Alves, Marquinhos, Silva, Kurzawa - Verratti (89. Draxler), Motta (85. Lo Celso), Rabiot - Mbappé (79. Di María), Cavani, Neymar

Bayern Mnichov:Ulreich - Kimmich, Süle, Javi Martínez, Alaba - Tolisso (46. Rudy), Th. Alcântara, Arturo Vidal - T. Müller (69. Robben), Lewandowski, James Rodríguez (46. Coman)

Pařížané vstoupili do šlágru středečních zápasů Ligy mistrů nejlepším možným způsobem. Už po osmdesáti pěti vteřinách se do vápna Bayernu vřítil Neymar, který na sebe strhl veškerou pozornost obránců mnichovského klubu. Zcela nehlídán a bez povšimnutí obrany soupeře si do vápna naběhl Dany Alves, který rozvlnil síť.

Bayern se od té doby snažil o vyrovnání a do pokutového území PSG posílal jeden prudký centr za druhým. V devatenácté minutě se zaběhnutý obraz hry pokusil oživit Javi Martínez, který z hranice vápna napřáhl ke střele. Jeho prudká rána mířila pod břevno, ale gólman Areola přispěchal se svým zákrokem včas a míč vyrazil.

Paris Saint-Germain využívalo ofenzivní hry Bayernu a vyráželo do rychlých brejků. Po jednom takovém se domácí dostali do dvougólového vedení. Míč se v jednatřicáté minutě dostal od Mbappého ke Cavanimu, který z hranice vápna propálil gólmana Ulreicha.

Hosté se ve druhém poločase nechtěli vzdát tak lacino a nadále pokračovali v obléhání pařížské brány. Místo kontaktní branky však podobně jako v prvním poločase přišel další gól PSG. V šedesáté třetí minutě se do brejku dostal Mbappé, jehož sraženou střelu do sítě doklepl Neymar. PSG tak porazilo Bayern Mnichov přesvědčivě 3:0.

CSKA Moskva - Manchester United 1:4

Branky:90. Kučajev (Golovin) - 5. R. Lukaku (Martial), 19. Martial (pen.), 27. R. Lukaku (Martial), 57. Mchitarjan (Martial)

CSKA Moskva:Akinfejev (C) - Vasin, V. Berezuckij, Ignaševič - Mário Fernandes, Dzagojev (72. G. Milanov), Wernbloom, Golovin, Ščennikov - Čalov (67. Žamaletdinov), Vitinho (84. Kučajev)

Manchester United:de Gea - Smalling, Bailly, Lindelöf - Young (C) (67. Darmian), A. Herrera, N. Matić, Blind - Mchitarjan (60. Lingard), R. Lukaku, Martial (72. Rashford)

Manchester United si na ruské půdě počínal o poznání rozhodněji než včera Liverpool. Rudí ďáblové se už ve čtvrté minutě dostali do vedení, když Martialův centrovaný balon do sítě hlavou usměrnil Romelu Lukaku. V devatenácté minutě jeden z obránců CSKA ve vápně fauloval Mkhitaryana a rozhodčí nařídil penaltu. Té se ujal Anthony Martial, který přesnou ranou k tyči zvýšil na 0:2.

Ve dvacáté sedmé minutě se obrana ruského celku dopustila další chyby, která je stála další inkasovaný gól. Dvojice obránců nedokázala zachytit Martialův centr a míč tak propadl až k Lukakuovi, který pohodlně skóroval.

Ani ve druhém poločase se domácí nevyvarovali chyb v obraně. V padesáté sedmé minutě jeden z hráčů CSKA chybnou rozehrávkou vyslal do úniku Martiala. Jeho zakončení dokázal brankář Akinfeev vyrazit, na následnou dorážku Mkhitaryana už byl ale krátký. CSKA sice v závěru zápasu dokázalo snížit, šlo však pouze o kosmetickou úpravu dávno rozhodnutého zápasu.

Sporting Lisabon - FC Barcelona 0:1

Branky:49. Coates (vla.)

Sporting Lisabon:Patrício (C) - Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão (74. J. Silva) - W. Carvalho, Battaglia - G. Martins, B. Fernandes, Acuňa (73. B. César) - Doumbia (44. Dost)

FC Barcelona:ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitić, Busquets, Roberto (87. A. Gomes) - Messi, L. Suárez (89. Aleix Vidal), Iniesta (C) (80. Paulinho)

Barcelona si proti Sportingu vytvořila herní převahu, do gólových šancí se však dostávala jen zřídka. I proto o výhře katalánského mužstva rozhodla jediná branka, navíc vlastní. Ve čtyřicáté deváté minutě Barcelona rozehrávala standardní situaci, při které si centrovaný balon do vlastní sítě srazil nešťastník Sebastian Coates.

Kompletní výsledky středečních zápasů skupinové fáze Ligy mistrů:

Karabach - AS Řím 1:2 (29. Henrique - 7. Manolas, 15. Džeko)

Juventus - Olympiacos 2:0 (69. Higuaín, 80. Mandžukić)

Anderlecht - Celtic 0:3 (38. Griffiths, 50. Roberts, 90+3. Sinclair)

Basilej - Benfica 5:0 (2. Lang, 20. Oberlin, 60. van Wolfswinkel (pen.), 69. Oberlin, 76. B. Riveros)

