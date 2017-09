Liga mistrů - Harry Kane, aktuálně nejlepší střelec Ligy mistrů, už patří mezi světovou extratřídu

© skysports.com, fotbalportal.cz - Harry Kane

0 Líbilo se

Dnes 15:04 - Včera hrál Tottenham druhý zápas Champions League na půdě kyperského APOELu. Zvítězil 0:3. O všechny tři branky se postaral anglický šutér Harry Kane. Ten už v tomto ročníku milionářské soutěže nastřílel 5 gólů a je jejím nejlepším kanonýrem. Podtrhuje tím jen to, že jej lze už řadit do absolutní světové špičky. Své schopnosti dokazuje již delší dobu.

Někdy se mluví o tom, že není důležité, jakou soutěž hrajete, ale proti jakým soupeřům nastupujete. Harry Kane hraje anglickou Premier League a také Ligu mistrů. Působí tedy na dvou nejsledovanějších fotbalových pódiích.

Už se mu podařilo pokořit obranu Manchesteru United, Manchesteru City, Liverpoolu, Chelsea, Arsenalu i Evertonu. V dresu anglické reprezentace se prosadil proti Německu i proti Francii. Není tedy příliš velké překvapení, že se mu včera podařilo zkompletovat hattrick do sítě kyperského mistra.

Ale jde o Ligu mistrů - o soutěž, kde hrají ty nejlepší kluby v Evropě, pravděpodobně i na světě. Je to soutěž, ve které se Cristiano Ronaldo a Lionel Messi oddělili od všech ostatních. Je to scéna, která vás může dostat mezi ty nejlepší, protože nastupujete proti těm nejlepším. To, že někdy narazíte na papírově slabšího soupeře, je součástí této soutěže.

I proto dokázali dvě hvězdy (Ronaldo a Messi) to, co před nimi nikdo nikdy nedokázal. Oba dva v poslední dekádě kralují, dominují. V Lize mistrů si podmanili střelecké statistiky. Je to pozoruhodný úspěch a důkaz jejich nadvlády nad fotbalovým světem.

(zdroj: skysports.com)

Ale Kaneův gólový apetit a jeho touha mohou znamenat, že ikonické duo bude mít o novou výzvu postaráno. Po dvou brankách do sítě Borussie Dortmund, přidal Harry Kane další tři proti APOELu. Měl tři šance a dal tři góly.

Velmi významné je také to, že to byl už šestý Kaneův hattrick v tomto kalendářním roce. Po pouhých dvou zápasech v Lize mistrů má na kontě už 5 gólů. To znamená, že vévodí tabulce střelců. Cristiano Ronaldo ztrácí jeden zásah. Právě tito dva se v nejbližších zápasech potkají v dvojutkání.

(zdroj: skysports.com)

Samozřejmě, souboj s obhájcem trofeje bude pro Kanea mnohem těžším testem. Ovšem Harry Kane je jednoznačnou anglickou jedničkou. Posledním anglickým hráčem, který dokázal skórovat ve čtyřech zápasech Ligy mistrů v řadě, byl Steven Gerrard.

Harry Kane je také nejlepším anglickým střelcem Champions League za posledních sedm let. V sezóně 2009/2010 během sedmi utkání nashromáždil Wayne Rooney 5 gólů. Jenomže Kane má za sebou teprve dva starty v této sezóně a ještě minimálně další 4 před sebou. Má příležitost pokračovat na cestě vzhůru. Může se klidně stát, že na jejím konci bude čnít nad všemi ostatními, včetně dvou fotbalových bohů...

Kam dál?

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz