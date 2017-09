Liga mistrů - Přímý kop, ze kterého jsme dostali gól, nebyl faul. Neměli jsme štěstí, řekl po remíze se Spartakem Moskva Klopp

© standard.co.uk - Jürgen Klopp

Dnes 10:34 - Ani druhé vystoupení ve skupině Ligy mistrů se Liverpoolu příliš nevydařilo. Po remíze se Sevillou Reds nedokázali porazit ani Spartak Moskva, se kterým venku pouze remizovali 1:1. Frustraci po zápase neskrýval manažer Jürgen Klopp, který tvrdí, že Liverpool měl na to, aby oba zápasy vyhrál.

Liverpool si proti moskevskému celku udržoval herní převahu, přesto inkasoval jako první. Domácí se dostali do vedení ve dvacáté třetí minutě, když se parádní ranou z přímého kopu prosadil brazilský záložník Fernando. Reds sice dokázali poměrně rychle vyrovnat - v jednatřicáté minutě se prosadil Coutinho, rozhodující trefu ale Liverpool ve zbytku zápasu vstřelit nedokázal.

„Nejsme ten nejšťastnější tým na světě, herně jsme ale nebyli špatní, proti defenzivně laděnému týmu jsme si vytvořili řadu šancí,“ řekl Klopp.

„Přímému kopu, ze kterého jsme dostali gól, nepředcházel faul. Byl to čistý obranný zákrok. Soupeř však standardní situaci zahrál výborně a dostal se do vedení. V dalším průběhu jsme si mohli vytvořit ještě více šancí a proměnit je. Je to bláznivé,“ dodal německý manažer.

„Měli jsme vyhrát oba zápasy (proti Seville i Spartaku Moskva). To se ale nepodařilo, což je naše chyba. Na obou zápasech byla spousta pozitiv, výsledky však dobré nebyly. Nejdůležitější je postup ze skupiny, který je stále reálný.“

„V některých momentech zápasu jsme hráli velmi dobře, v jiných pasážích jsme byli horší. Nevyužívali jsme šance.“

Poslední tři zápasy v anglických soutěžích se Jürgen Klopp musel obejít bez Sadia Maného, který si odpykával trest. Do Ligy mistrů ale zasáhnout mohl, stejně jako brankář Loris Karius, který v Premier League nedostává na úkor Simona Mignoleta příliš šancí.

„Je dobré, když máte všechny hráče k dispozici, není to ale jen o jménech, ale především o výkonech. Hráči potřebují pravidelný herní rytmus a tento zápas byl velmi náročný a intenzivní.“

„Sestava se nedá vybírat podle jmen. V posledních zápasech jsme viděli skvělé zákroky od obou našich gólmanů a špatná rozhodnutí, která ovlivnila zápas. Takový je fotbal, jediný způsob, jak to změnit, je zkoušet to znovu a znovu."

„Dveře do vyřazovací fáze Ligy mistrů jsou stále otevřené a my jsme dostatečně silní, abychom se kvalifikovali dál. Na naší cestě vidíme světlo na konci tunelu, musíme zůstat klidní, tvrdě pracovat a pak dosáhneme našich cílů,“ uzavřel Klopp.

Ondřej Pražák / skysports.com