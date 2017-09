Liga mistrů - PSG v čele s Neymarem hostí Bayern Mnichov. Atlético zažije proti Chelsea premiéru na novém stadionu v Lize mistrů

© bongdaplus.vn, fotbalportal.cz - PSG vs. Bayern

Dnes 08:50 - Středeční program druhého kola základních skupin Ligy mistrů nabídne dalších 8 zajímavých duelů. Největším tahákem je bitva pařížského PSG s mnichovským Bayernem. V rámci skupiny C na sebe narazí Atlético Madrid a Chelsea. Rojiblancos hrají poprvé v Champions League na svém novém stadionu. Barcelona míří do Lisabonu, kde se utká s místním Sportingem. United hrají v Moskvě s CSKA.

PSG - Bayern Mnichov

Středa 27. září, 20.45, Park Princů

V rámci skupiny B dojde k bitvě gigantů. Paris Saint-Germain přivítá Bayern Mnichov. Naposledy se tyto dva kluby potkaly v roce 2000. Zajímavé také je, že PSG vyhrálo s Bayernem všechna tři dosavadní vzájemná utkání. Bude tato série pokračovat?

Paris Saint-Germain o víkendu hrálo v Ligue 1 na půdě Montpellier, kde jen remizovalo 0:0. Bylo to poprvé v této sezóně, kdy PSG nevyhrálo. V minulém kole Ligy mistrů Pařížané zcela zneškodnili Celtic na jeho stadionu, kde vyhráli 0:5. Z útočného trojzubce ve složení Mbappé - Cavani - Neymar se prosadili všichni tři. Cavani dokonce dvakrát. Na ně se bude spoléhat i tentokrát. Fanoušci věří, že už je zažehnán spor mezi Neymarem a Cavanim. Hrát nebude zraněný Javier Pastore a velký otazník visí nad startem Ángela Di Maríi. Kouč Emery věří, že bude pokračovat domácí série jeho týmu v Lize mistrů. PSG totiž drží šňůru devíti domácích zápasů bez prohry. Zaokrouhlí ji na 10?

Bayern Mnichov si o víkendu připsal druhou ztrátu v Bundeslize, když ztratil dvougólový náskok v domácím duelu s Wolfsburgem. Zápas skončil remízou 2:2. A to i kvůli nevídané chybě brankáře Ulreicha, který zastupuje zraněného Manuela Neuera. Velká hvězda Bayernu by neměla nastoupit ani v Paříži. V minulém kole Ligy mistrů Bayern doma zdolal Anderlecht 3:0, ale nebyl to až tak jednoznačný zápas, jak napovídá skóre. Trenér Carlo Ancelotti to v PSG dobře zná, protože tam působil, a dokonce s tímto klubem slavil mistrovský titul. Emotivní to bude i pro Kingsleyho Comana, což je pařížský rodák a v devíti letech nastoupil do akademie PSG.

Absence:

PSG: Pastore (zranění), Ángel Di María (nejistý start)

Bayern: Alcantara, Bernat, Neuer (všichni zranění), Alaba (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

PSG: Areola - Alves, Marquinhos, Silva, Yuri- Verratti, Motta, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar

Bayern: Ulreich - Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha - Vidal, Tolisso - Robben, Rodríguez, Ribéry - Lewandowski

Tip FotbalPortal.cz: 3:2

Atlético Madrid - Chelsea

Středa 27. září, 20.45, Estadio Metropolitano

Ve skupině C na sebe narazí Atlético Madrid a Chelsea. Naposledy se tyto dva kluby potkaly v roce 2014 v semifinále milionářské soutěže. Tehdy se na Vicente Calderón hrálo bez gólů, ale na Stamford Bridge dokázalo Atlético v odvetě zvítězit 1:3 a postoupilo do finále proti Realu.

Atlético Madrid čeká premiéra v Lize mistrů na zbrusu novém stadionu. Ten pokřtil v lize výhrou 1:0 nad Málagou. V sobotu tam zdolal Sevillu 2:0, když se trefili Carrasco a Griezmann. V prvním kole základních skupin letošního ročníku Ligy mistrů uhrálo Atlético remízu 0:0 na půdě AS Řím. Jedenáct zápasů v řadě Colchoneros doma v Champions League neprohráli a budou chtít v této šňůře pokračovat i v novém svatostánku. Navíc, Atlético doma s anglickými celky neprohrává. Připsalo si 6 výher a 5 remíz. Diego Simeone věří, že se mu tuto neporazitelnost podaří udržet. V této sezóně Atlético ještě neprohrálo.

Chelsea sice nezvládla úvodní duely sezóny, když po penaltovém rozstřelu prohrála v Community Shield s Arsenalem a poté ji na Stamford Bridge v prvním kole Premier League překvapilo Burnley. Ale od té doby posbírala 6 výher a jednu remízu. O víkendu vyhrála 0:4 ve Stoke, kde se hattrickem blýskl Álvaro Morata, jenž se vrátí do svého rodného města. Bude se chtít doma ukázat v tom nejlepším světle. V prvním kole milionářské soutěže si Blues pohráli s Karabachem, který doma zničili 6:0. Proti Atléticu to bude úplně jiný zápas. Antonio Conte svůj tým jistě kvalitně a precizně připravil. Dokáže jeho celek otevřít pevnou defenzivu domácích?

Absence:

Atlético Madrid: Fernandez (zranění)

Chelsea: Drinkwater (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Atlético Madrid: Oblak - Juanfran, Godín, Savič, Filipe Luís - Koke, Thomas, Gabi, Carrasco - Vietto, Griezmann

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Zappacosta, Kanté, Bakayoko, Alonso - Pedro, Morata, Hazard

Tip FotbalPortal.cz: 1:1

Kompletní program středečních zápasů Ligy mistrů:

18.00 Karabach - AS Řím

20.45 Anderlecht - Celtic

20.45 Atlético Madrid - Chelsea

20.45 Basilej - Benfica

20.45 CSKA Moskva - Manchester United

20.45 Juventus - Olympiakos

20.45 PSG - Bayern Mnichov

20.45 Sporting - Barcelona

Michal Čermák / uefa.com, skysports.com, fourfourtwo.com, goal.com, fotbalportal.cz