Liga mistrů - Madrid jede ve šlágru 2. kola Ligy mistrů prolomit prokletí do Dortmundu

Dnes 08:16 - Liga mistrů dnes rozehraje druhé kolo základních skupin. Ve skupině H se uskuteční opravdový trhák kola. Rozjetý Dortmund na domácím stadionu Signal Iduna Park hostí jedenáctinásobného držitele a aktuálního obhájce trofeje Real Madrid. Ale tomu se ve Vestfálsku vůbec nedaří. Šestkrát v historii zde hrál, nicméně vyhrát zatím nedokázal ani jednou. Prolomí toto prokletí?

Borussia Dortmund - Real Madrid

Úterý 26. září, výkop 20.45, Signal Iduna Park, Dortmund

Prubířský kámen čeká dnes na obhájce trofeje z Madridu. Těžký soupeř, kterého na jeho stadionu ještě nikdy neporazil. Přesně před rokem zde ve skupinové fázi uhrál remízu 2:2, předtím v roce 2014, při cestě za „La Décimou“ po výhře doma 3:0 prohrával góly Reuse 0:2. A až příchod záložníka Casemira v průběhu druhého poločasu do hry zastavil nápor domácího celku a poslal Bílý balet do semifinálového kola. A v čerstvé paměti určitě mají merengues i zápas z dubna 2014, kdy Robert Lewandowski čtyřmi góly připravil Los Blancos o postup do finále.

V domácí lize neprožívá Real Madrid úplně ideální období. Ze tří ligových zápasů doma nedokázal vyhrát ani jeden. K remízám s Valencií a Levante přidal minulou středu prohru s Betisem. Alespoň v Lize mistrů naplno bodoval, když odevzdanému APOELU nastřílel tři branky. Realu se ale daří venku, kde vyhrál všechny tři duely, ten poslední v sobotu ve Vitorii nad Deportivem Alavés 1:2.

To Dortmund takovéto trápení rozhodně nezná. V domácí soutěži je na špici tabulky, když v šesti kolech ztratil jen dva body po remíze ve Freiburgu. Navíc se mu daří střelecky, v posledním kole německé ligy si šest gólů odvezl se Signal Iduna Parku Mönchengladbach, pět branek vyfasoval Köln, tři Hamburk a Wolfsburg. Jen vstup do Champions League Borussia nezachytila a na Tottenhamu prohrála 1:3.

Co se týče absencí, pak Peter Bosz, jenž na lavičce v létě vystřídal Thomase Tuchela, bude muset oželet hvězdného Marca Reuse. Ten je ale dlouhodobě zraněn a na soupisce Ligy mistrů vůbec nefiguruje. Dále schází Guerreiro, Schmelzer, Durm, Bonmann, otazník je nad Rodem a Schürrlem.

Hostující kouč Zidane bude muset vynechat Benzemu, Marcela, Kovačiće, Valleja a Thea Hernándeze. Nejistý byl i zdravotní stav Toniho Kroose, ten ale do Dortmundu nejenže odcestoval, ale dokonce by měl být i v základní sestavě. Vzhledem k absencím bude muset nastoupit i Carvajal, který doposud odehrál úplně vše a po deseti soutěžních zápasech má v nohách již 900 minut, což je porce, která zvyšuje riziko možného zranění hráče. Ovšem důležitost utkání Zidanemu jinou možnost, než postavit madridského odchovance, nedává.

Pravděpodobné sestavy

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan - Sahin, Dahoud, Götze - Kagawa, Aubameyang, Yarmolenko

Real: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Nacho - Casemiro, Modrić, Kroos, Isco - Bale, C. Ronalda

Tip FotbalPortal.cz 1:2

(zdroj: Marca)

Kompletní program úterních zápasů 2. kola Ligy mistrů. Začátek všech je ve 20.45

Skupina E

Sevilla - Maribor

Spartak Moskva - Liverpool

Skupina F

Neapol - Feyenoord

Manchester City - Šachtar Doněck

Skupina G

Beskitas - RB Lipsko

Monako - FC Porto (přímý přenos O2 TV Sport)

Skupina H

Dortmund - Real Madrid (přímý přenos ČT Sport)

APOEL - Tottenham

Jan Preisler / FotbalPortal.cz