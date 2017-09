Liga mistrů - Nenasytný Ronaldo, Balea fanoušci na milost nevzali

© FotbalPortal.cz - Ronaldo a Bale

Dnes 08:19 - Žádné překvapení obhájce titulu nedopustil. V prvním zápase letošního ročníku Ligy mistrů Real Madrid přehrál kyperský APOEL jednoznačně 3:0. Dvěma góly se blýskl Cristiano Ronaldo, jednu trefu pak přidal kapitán týmu Sergio Ramos.

Nic jiného než výhra Realu Madrid nad outsiderem skupiny H se nečekalo. Real svoji misi splnil, APOEL nakonec pokořil snadno 3:0, byť zejména v první půli předváděl Real Madrid spíše pěší fotbal.

Velký večer to byl ale zejména pro Cristiana Ronalda. Ten je doslova nadržený na střílení gólů, protože v domácí soutěži hrát kvůli trestu pořád ještě nemůže a dva zápasy za reprezentaci mu rozhodně jeho choutky nemohly naplnit.

Do sítě se trefil už po dvanácti minutách. Ale chtěl víc. A moc. To bylo patrné na tom, jak vehementně protestoval proti verdiktu sudího, který mu po střele do břevna, která se odrazila na brankovou čáru, gól neuznal. Podle pozdějších záběrů zcela správně.

Ale především na gestu po proměněné penaltě na 2:0, kdy chytil po paži míč a pelášil s ním ke středovému kruhu, jako by se blížila 90. minuta a Real potřeboval vstřelit další góly, aby postoupil.

Dalším jménem včerejšího duelu byl Gareth Bale. Ten to má u fanoušků pořádně rozlité. A byť se včera snažil - byl u prvního i třetího gólu večera - náročné příznivce na tribunách stadionu San Bernabéu svým představením neuspokojil a (nejen) při střídání na něj znovu pískali.

Ovšem už v ten moment ho hráči Blancos podpořili a kapitán Ramos směrem k tribunám potleskem gestikuloval, že by si hráč zasloužil spíš podporu. Ostatně i po zápase ve svých komentářích hráči Realu jen potvrdili to, co Ramos naznačoval. „Není dobré pískat na naše hráče. Všichni jsme odevzdali maximum a nikdo z nás si tohle nezaslouží. Ale tohle je Real Madrid, fanoušci chtějí od každého hráče jen to nejlepší,“ řekl například Toni Kroos, který hned v úvodu střídal zraněného Kovačiće.

Rovněž Casemiro měl k celému problému co říct. „Samozřejmě, že to na nás doléhá. Bylo vidět, že dnes hodně chtěl, ale je znát, že neprochází nejlepším obdobím. Ale jeho práci nelze nic vyčíst. Střílel, bojoval a to je Bale, kterého potřebujeme.“

Také trenér Zidane vyjádřil hráči, jenž je terčem kritiky, naprostou podporu. „Bale odehrál dobrý zápas a diváci byli spokojení. Střídání proběhlo kvůli tomu, že jsem chtěl vidět v akci také Mayorala.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz