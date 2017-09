Liga mistrů - Firmino nedal penaltu a Liverpool jako jediný z Anglie nevyhrál. Spurs přehráli BVB, Citizens rozdrtili Feyenoord, Real hladce zdolal APOEL

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Liverpool vs. Sevilla

0 Líbilo se

Dnes 22:39 - Zbývajícími 8 zápasy pokračovalo ve středu 1. kolo základní fáze Ligy mistrů. Ve skupině E Liverpool doma remizoval se Sevillou 2:2, když Firmino neproměnil penaltu. Hrál i Coutinho. Tottenham si doma poradil s Dortmundem, City vyhrálo vysoko na půdě Feyenoordu. Real Madrid díky 2 gólům Ronalda vyhrál 3:0. Besiktas překvapil Porto, Šachtar zdolal Neapol.

Liverpool 2:2 Sevilla

Branky: 21. Firmino, 37. Salah - 5. Ben Yedder, 72. Correa

ŽK: Moreno, Gomez - Mercado, Parejo, Banega

ČK: 90+4. Gomez (LIV)

Liverpool: Karius - Gomez, Matip, Lovren, Moreno - Can (76. Coutinho), Henderson, Wijnaldum - Salah (89. Oxlade-Chamberlain), Firmino, Mané (83. Sturridge)

Sevilla: Rico - Mercado, Parejo, Kjaer, Escudero - N´Zonzi, Banega, Pizarro (45+1. Sarabia) - Navas, Ben Yedder (69. Muriel), Correa (83. Corchia)

Jürgen Klopp už před zápasem prohlásil, že Liverpool nemá jasnou brankářskou jedničku. Svá slova potvrdil, když do branky tentokrát na rozdíl od ligy postavil mezi tři tyče Kariuse. Jen na lavičce znovu zůstal Coutinho, jenž by už měl být zdravotně v pořádku. Hostující kouč Berizzo nemohl počítat s Nolitem, ale do základní sestavy zařadil jiného bývalého hráče Manchesteru City - Jesúse Navase. Pro něj tedy anglické prostředí nebylo nové.

Liverpool začal hned od prvních vteřin velmi aktivně směrem do útoku. Jenomže první akce Sevilly skončila gólem. V páté minutě hosté zakombinovali před šestnáctkou, míč se dostal na levou stranu, odkud poslal přízemní centr Escudero. Dejan Lovren nedokázal balón odkopnout a na zadní tyči nekrytý Ben Yedder měl snadnou práci - 0:1. Pro domácí fanoušky nepříjemný šok. Reds to ale nezlomilo a chtěli co nejrychleji vyrovnat. Aktivitou hýřil především Mané. Po deseti minutách hlavičkoval nebezpečně Firmino. V 21. minutě už Firmino vyrovnal. Moreno si narazil míč s Hendersonem, připravil míč brazilskému útočníkovi a ten zvládl uklidit balón do sítě - 1:1.

Za pár okamžiků mohli Reds zcela otočit kormidlem zápasu. Po rychlém brejku pálil Emre Can, ale střela skončila několik centimetrů vedle levé tyče Ricovy branky. V 37. minutě už Liverpool ovšem skóre otočil. Salah obral o míč N´Zonziho, možná s pomocí lehkého faulu, a jeho střelu tečoval Kjaer tak nešťastně, že skončila za zády Rica - 2:1.

Salah střílí druhý gól Liverpoolu (zdroj: zimbio.com)

Ještě před přestávkou mohl Liverpool navýšit svůj náskok. Pa faulu Pareja na Maného se pískala penalta. Míče se chopil Firmino. Poslal Rica na druhou stranu, jenomže trefil tyč. Svůj druhý gól v zápase tak nepřidal. První půle skončila těsným a zaslouženým vedením domácích.

I ve druhém poločase byl Liverpool aktivnější než Sevilla. Měl několik dobře rozběhnutých akcí, ale pojistku se mu nedařilo přidat. Po hodině hry byl na tribunu vykázán hostující kouč Berizzo. Ten podruhé v krátké době zahodil míč, nepodal jej hráči Reds a hlavní sudí jej poslal na tribunu.

Kouč Berizzo byl vykázán na tribunu (zdroj: zimbio.com)

Po nedotažených akcích Liverpoolu přišel trest v podobě vyrovnání. V 72. minutě přihrál střídající Muriel, který byl na hřišti jen pár okamžiků, Correovi, který se nemýlil - 2:2. Na začátku 76. minuty přišel důležitý moment. Na hřiště se totiž místo Emreho Cana dostal Philippe Coutinho, který si nevytrucoval přestup do Barcelony.

Coutinho už nastoupil (zdroj: zimbio.com)

Liverpool chtěl uhrát tři body, jenomže rozhodující gól nepřišel. Sevilla tak uhrála na Anfieldu cenný bod. V samotném závěru byl pak druhé žluté kartě vyloučen domácí mladý obránce Gomez.

Tottenham 3:1 Dortmund

Branky: 4. Son, 15. a 60. Kane - 11. Yarmolenko

ŽK: Dier, Vertonghen - Castro, Toljan

ČK: 90+2. Vertonghen (TOT)

Tottenham: Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies - Son (83. Sissoko), Dembele, Dier, Eriksen - Kane (87. Llorente)

Dortmund: Burki - Piszczek, Sokratis, Toprak (80. Zagadou), Toljan - Dahoud (72. Castro), Sahin, Kagawa (66. Gotze) - Yarmolenko, Aubameyang, Pulišič

Domácí kouč Mauricio Pochettino stále nemůže počítat s Lamelou. Nemohl do hry nasadit ani Dele Alliho, který je suspendován. Možná i proto zvolil velmi netradiční rozestavení s 5 obránci a 4 záložníky. Na postu jednoho ze stoperů se objevil mladíček Sánchez. Peter Bosz si odbyl svou premiéru v Lize mistrů na lavičce BVB. Ten se musel obejít například bez Reuse, Schürrleho a Durma.

Son otevřel skóre (zdroj: zimbio.com)

Ve Wembley začal Tottenham skvěle. Už ve 4. minutě vyslal Harry Kane Sona. Korejec se dokázal prosadit přes svého strážce Sokratise a střelou z velkého úhlu na přední tyč překonal Burkiho - 1:0. Dortmund ale nesložil zbraně. Na nápravu měl takřka stále celý zápas. A snaha byla oceněna. V 11. minutě Kagawa přiťuknul míč Yarmolenkovi, který krásnou střelou do vzdálenějšího horního rohu branky srovnal - 1:1. Spurs ovšem rychle odpověděli. O 4 minuty později šel Harry Kane tak hladově za gólem, až jej docílil - 2:1. Byla to jeho skvělá individuální akce a trefil totožné místo jako před ním Son. Na další velkou příležitost čekali diváci až do 39. minuty. Pulišič ale nesrovnal. První poločas skončil 2:1 ve prospěch Tottenhamu.

Harry Kane vstřelil dva góly a na jeden přihrál (zdroj: zimbio.com)

Na startu druhého dějství byli Kohouti při chuti a chtěli přidat další góly. Nejprve v 50. minutě pálil sám Harry Kane. Nemířil přesně. O minutu později anglický útočník posunul míč na Sona, ovšem ani ten svůj druhý přesný zásah v zápase nepřidal. Zahodil velkou šanci. V 56. minutě se hráči BVB radovali z vyrovnání, ale jen chvíli. Jejich radost stopnul zdvižený praporek pomezního rozhodčího. Ovšem z opakovaných záběrů bylo jasně vidět, že Aubameyang v ofsajdovém postavení nebyl a gól měl platit. Rozhodčí obrali hosty o regulérní gól.

To byl klíčový moment zápasu. O 4 minuty později našel Eriksen Kanea, který se přízemní ranou nemýlil - 3:1. Byl to druhý Kaneův gól v zápase. To Borussii Dortmund zlomilo. I když se ve zbývající půlhodině snažila o kontaktní gól a zdramatizování utkání, nepovedlo se jí to. Harry Kane mohl v 81. minutě zkompletovat hattrick, ale ve velké příležitosti to odmítl. V nastaveném čase pak viděl červenou kartu po druhé žluté domácí Vertonghen. To Tottenham ovšem mrzet nemuselo. Německý celek se naopak může po právu cítit poškozen rozhodčími.

Ostatní středeční výsledky Ligy mistrů:

Porto 1:3 Besiktas

Branky: 21. Tošič vl. - 13. Talisca, 28. Tosun, 86. Babel

Feyenoord 0:4 Manchester City

Branky: 2. a 63. Stones, 10. Agüero, 25. Gabriel Jesus

Maribor 1:1 Spartak Moskva

Branky: 85. Bohar - 59. Samedov

Lipsko 1:1 Monako

Branky: 33. Forsberg - 34. Tielemans

Real Madrid 3:0 APOEL

Branky: 12. a 51. z pen. Ronaldo, 61. Ramos

Šachtar Doněck 2:1 Neapol

Branky: 16. Taison, 58. Ferreyra - 71. Milik z pen.

Kam dál?

Více informací o Liverpool FC naleznete na lfcway.com.

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Více informací o Real Madrid CF naleznete zde.

Michal Čermák / uefa.com, skysports.com, fourfourtwo.com, goal.com, fotbalportal.cz