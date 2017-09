Liga mistrů - Messi je z jiné planety, uznal do vody hozený Bentancur

© referi.uy - Bentancur v utkání proti Barceloně.

0 Líbilo se

Dnes 15:46 - Pro dvacetiletého uruguajského záložníka Rodriga Bentancura šlo jistě o životní zápas. Poprvé nastoupil za Juventus v základní sestavě a hned na Nou Campu proti Barceloně. Prohru neodvrátil, se svým výkonem byl spokojený a vyzdvihoval především hru Lionela Messiho.

Okolnosti tomu nahrály. Juventus o víkendu přišel o několik hráčů, počítat nemohl například s Mariem Mandžukičem. Místo něj se tak do základní sestavy dostal teprve dvacetiletý uruguajský záložník Rodrigo Bentancur.

Ten přišel do Turína v létě z Bocy Juniors za necelých 10 milionů eur a za Starou dámu si do včerejšího večera připsal na své konto jen osmnáct odehraných minut. Včera jej Massimiliano Allegri poslal do základní sestavy a Bentancur si zapsal 62 minut.

A nevedl si vůbec zle, měl několik dobrých pasů a od italských médií si kritiku nevysloužil. Se svým výkonem tak mohl být spokojený. "Jsme zklamaní, dali jsme do toho vše, ale nestačilo to," řekl pro televizi JTV úvodem Bentancur.

"Oproti Copa Libertadores je Liga mistrů jiná, jde o rychlejší tempo a větší technickou náročnost. Se svým výkonem jsem ale celkem spokojený," uvedl Bentancur, který v závěru rozhovoru vyzdvihl výkon Lionela Messiho. "Messi je jednoduše neuvěřitelný, je z jiné planety," doplnil Rodrigo Bentancur.

Kam dál?

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz