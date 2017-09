Liga mistrů - Ronaldo, Ibrahimovič, Nedvěd… – 12 nejlepších hráčů, kteří nikdy nevyhráli Ligu mistrů

© msn.com, fotbalportal.cz - Hvězdy bez triumfu v LM

Dnes 16:53 - Každý, kdo jednou kopne do míče, si na něj chce sáhnout. Ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů fascinuje fotbalisty po celém světě. Milióny z nich se ho nikdy nedotknou. Mnozí k němu blízko. A také je celá řada největších superhvězd, které mají všechny předpoklady k tomu, aby jej získali, ale nikdy se jim to nepodařilo a už ani nebudou mít šanci o něj bojovat.

Všechna níže zmíněná jména jistě velmi dobře znáte. O některých to moc dobře víte, že si tito hráči nikdy neužili radost z triumfu v Lize mistrů. U některých jste to možná ani netušili. Pár z nich ještě aktivně hraje, takže tuto skutečnost mohou změnit. Ovšem většina z nich už na ušatý pohár nikdy nedosáhne. Tom Seymour z redakce FourFourTwo sestavil žebříček 12 nejlepších hráčů, kteří nikdy nevyhráli Ligu mistrů. Pojďme se na to podívat.

12. Phillip Cocu

Současný trenér PSV Eindhoven odehrál v Lize mistrů 79 zápasů. Zpočátku působil v této soutěži v barvách nizozemského PSV, poté šest let v dresu Barcelony. Cocu opustil Camp Nou těsně před tím, než Barcelona začala dominovat Evropě. Katalánci vyhráli první ze svých 4 trofejí v 21. století v této milionářské soutěži v roce 2004. Jen dva roky po odchodu tohoto slavného hráče.

11. Patrick Vieira

Vieira je dalším záložníkem, který v Champions League odehrál celou řadu zápasů. Konkrétně nastoupil do 76 utkání. Hrál za Arsenal, Inter Milán a Juventus. Vieira měl dvakrát velkou smůlu. Nejprve opustil Gunners jen dvanáct měsíců před tím, než Arsenal hrál v roce 2006 finále Ligy mistrů proti Barceloně. Anglický tým tehdy prohrál. Poté to bylo ještě horší. V roce 2010 vyhrál Champions Legaue Inter Milán. Vieira hájil jeho barvy do ledna zmíněného roku. Na medaili pro vítěze ale neměl nárok...

10. Fabio Cannavaro

Jeden z nejúspěšnějších italských velikánů. Cannavaro si za reprezentaci Itálie připsal 138 zápasů. V roce 2006 vyhrál Zlatý míč. Z tohoto seznamu to dokázal už pouze jeden další muž. I přesto, že Cannavaro hrál v devadesátých letech z Parmu, kdy byl tento klub na svém vrcholu, a poté nastupoval za Juventus i Real Madrid, Champions League nikdy nevyhrál. Na rozdíl od mistrovství světa.

9. Cesc Fábregas

Už sedmadevadesátkrát si tento španělský záložník zahrál zápas Ligy mistrů. V roce 2006 se s Arsenalem prokousal až do finále, ale zůstal těsně pod vrcholem. Za dalších 5 let se vrátil domů do Barcelony, která jej předtím připravila o splněný sen. Záhy ji znovu opustil. V roce 2014 odešel do Chelsea. O rok později Barcelona slavila zatím svůj poslední triumf v Lize mistrů. Teď se o to Fábregas pokusí v Chelsea. Šanci ještě má. Vždyť je mu teprve 30 let.

8. Ruud van Nistelrooy

V Lize mistrů nastřílel 56 gólů. Nikdy ji ovšem nevyhrál. Ruud van Nistelrooy je hráčem s nejvyšším počtem vstřelených branek, který tuto soutěž nikdy neovládl. Do Manchesteru United přestoupil dva roky po historickém treblu a skončil v něm dva roky před jeho dalším triumfem. Ani během čtyř let v Realu Madrid nedosáhl na trofej pro vítěze Champions League. Dal 56 gólů v 73 utkáních. Má lepší gólový průměr než Cristiano Ronaldo. Tak kde jde spravedlnost?

7. Hernán Crespo

Součástí stejného týmu Parmy jako Fabio Cannavaro byl právě i Hernán Crespo. Argentinec hrál za nejlepší evropské velkokluby. Dokonce se mu podařilo vstřelit ve finále Ligy mistrů 2 góly. Bohužel, Crespo tento počin zvládl v roce 2005, kdy ve finále nastalo slavné zmrtvýchvstání Liverpoolu. Reds tehdy prohrávali s AC Milán o poločase už 3:0, nakonec triumfovali na penalty i díky Barošovi a Šmicerovi. Nešťastný útočník pak opustil Inter Milán je rok předtím, než pod José Mourinhem slavil prvenství.

6. Pavel Nedvěd

Pro české fanoušky veleznámý příběh. V sezóně 2002/2003 pomohl Juventusu do finále Ligy mistrů. To on rozhodl v semifinále o postupu přes Real Madrid. Jenomže inkasoval druhou žlutou kartu a finále proti AC Milán si Pavel Nedvěd v Divadle snů zahrát nemohl. Juventus prohrál v penaltovém rozstřelu. Mnozí se dodnes domnívají, že kdyby Pavel Nedvěd nastoupil, Stará dáma by tenkrát vyhrála. To už se nikdy nedozvíme. Pavel Nedvěd pak za rok 2003 získal Zlatý míč. Na ušatý pohár si ale nikdy nesáhl. V roce 2003 byl nejblíže.

5. Ronaldo

Jeho jmenovec Cristiano už má celkem tři prvenství v Lize mistrů. Ale Ronaldo nikdy Champions League nevyhrál, přestože oblékal dres těch nejlepších klubů své doby. PSV, Inter Milán, Barcelona, Real Madrid...všechno adresy, kde Ronaldo působil. Ale muž, který byl v letech 1997 a 2002 zvolen nejlepším fotbalistou světa, nikdy nebyl schopen vyhrát nejprestižnější evropskou klubovou soutěž.

4. Lilian Thuram

Stejně jako Pavel Nedvěd i Lilian Thuram byl součástí Juventusu v roce 2003. Ačkoliv francouzský reprezentant ve finále na rozdíl od českého záložníka nastoupit mohl. Pravý obránce Staré dámy odvedl svou práci dokonale. Po 120 minutách pomohl udržet čisté konto. Jenomže Trezeguet, Zalayeta a Montero selhali při penaltách. Radoval se AC Milán. V roce 1999 vyhrál Thuram s Parmou Pohár UEFA. V roce 2006 se připojil k Barceloně, která v tom roce slavila vítězství v Lize mistrů. Jenomže Thuram přišel až v létě, po triumfu.

3. Michael Ballack

V roce 2002 byl Michael Ballack hráčem Bayeru Leverkusen. Německý klub šokoval Evropu a procpal se až do finále, kde čekal Real Madrid. V něm mohl Ballack sledovat jeden z nejúžasnějších gólů fotbalové historie - nezapomenutelný Zidanův volej. Leverkusen tehdy prohrál. OK, řeknete si. Jedno prohrané finále je dosti smutné, ale prohrát finále dvakrát? To už je hodně kruté. A právě to Ballacka potkalo. O osm let později oblékal dres Chelsea. Zápas proti Manchesteru United dospěl až do penaltového rozstřelu. V něm zklamali Anelka a Terry. Ballack si mohl oči vybrečet.

2. Zlatan Ibrahimovič

Současný útočník Manchesteru United drží jeden neslavný primát. Má na kontě 119 zápasů v Lize mistrů, přesto ji nikdy nevyhrál. Pětatřicetiletý Švéd se nyní zotavuje ze zranění kolena. Může ještě dostat další šanci. Už byl velmi blízko. Inter Milán opustil rok předtím, než italský klub v roce 2010 vyhrál. To samé se mu stalo o rok dříve v Barceloně. Hrál také za Ajax, Juventus, AC Milán a PSG. Bez úspěchu.

1. Gianluigi Buffon

Buffon je jediným mužem, který za reprezentaci Itálie odehrál více zápasů než Fabio Cannavaro. Nastoupil už k 168 utkáním a stále pokračuje. V roce 2001 se při přestupu z Parmy do Juventusu stal nejdražším gólmanem historie. Devětatřicetiletý Buffon se dlouhá léta oporou Staré dámy. Více startů si v tomto klubu připsal jen legendární Del Piero. Přesuňme se k Lize mistrů. Vzpomínáte na Ballacka a na jeho dvě prohraná finále? Buffon je na tom ještě hůře. V roce 2003 nezabránil v triumfu AC Milán. V roce 2015 jej zdeptala Barcelona. A letos na začátku června pak Real Madrid. Tři účasti ve finále = tři prohry. Italské legendě není souzeno...

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz