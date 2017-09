Liga mistrů - Liverpool chce po třech letech vyhrát v Lize mistrů, obhájce z Madridu vyzve přemožitele Slavie

© as.com - Liverpol vyzve Sevillu

Dnes 09:25 - Druhou várkou zápasů pokračuje úvodním kolem milionářská Liga mistrů. Velký návrat čeká na Liverpool, který na výhru v Champions League čeká tři roky. Vítěz posledních dvou sezón Real Madrid by měl mít snadný vstup do soutěže, čeká ho outsider APOEL Nikósie, přemožitel Slavie v play-off.

Liverpool - Sevilla

Liverpool se vrací do nejvyšší evropské klubové soutěže po třech letech. Naposledy svoji účast zabalil na podzim roku 2014, kdy následně ze třetí pozice ve skupině za Realem Madrid a Basilejí přešel do Evropské ligy. A pak útrum. Teď se chystá na Anfield Road obnovená premiéra a možná by mohla být i s největší hvězdou Philippem Coutinhem, který byl jednou nohou v Barceloně a dokonce požádal o transfer request.

Po zranění zad už se dal do kupy a v reprezentačním bloku sehrál v součtu dvou utkání 50 minut a dal Ekvádoru i gól. O víkendu ho ale Jürgen Klopp ze sestavy vypustil. „Domnívali jsme se, že je nejlepší dát mu tři nebo čtyři dny tréninku a pak nám bude plně k dispozici, to je dobrá zpráva. Phil je fantastický hráč a věříme, že jej budeme moci využít co nejdříve to bude možné.“

Na poslední a také jediný historický souboj se Sevillou ale Reds asi nebudou mít nejradostnější vzpomínky. Sevilla totiž ve finále Evropské ligy v minulém roce zvítězila v Basileji 3:1 a získala tak v této soutěži svoji třetí trofej v řadě.

Manažer Klopp nebude moci nasadit do hry zraněné Lallanu, Bogdána, Clyneho, otazník visí nad Salahem a Danny Ingsem. V domácí soutěži má Liverpool za sebou těžký debakl od Manchesteru City 0:5. Sevilla, která se vyhřívá na třetí pozici španělské ligy a naposledy porazila Eibar 3:0 bude postrádat Nolita.

Pravděpodobné sestavy

Liverpool: Mignolet - Gómez, Matip, Lovren, Moreno - Henderson, Can, Wijnaldum - Salah, Firminho, Mané

Sevilla: S. Rico - Mercado, Pareja, Kjaer, Escudero - N´Zonzi, Pizarro, Banega - Correa, Ben Yedder, Sarabia

Tottenham - Dortmund

Velmi zajímavý souboj skupiny H se bude muset obejít bez přítomnosti velké domácí hvězdy Dele Alliho, který dnes odpyká první díl třízápasového trestu za únorové vyloučení ze zápasu Evropské ligy proti Gentu. „Dele je velkou ztrátou. Je to vynikající hráč, který nám hodně pomáhá,“ uvedl jeho spoluhráč z týmu Harry Kane, který při výhře na půdě Evertonu o víkendu vstřelil první dvě branky sezóny.

Problémem současného Tottenhamu je ale národní stadion ve Wembley. Tady se Spurs moc nedaří. Vyhráli tu jen jednou za posledních devět let. Letos tu hrají kvůli stavbě nového stadionu a v předchozích ročnících tu absolvovali mače v evropských pohárech. V probíhajícím ročníku Premier League „doma“ remizovali s Burnley a prohráli s Chelsea.

Dortmund je v letošní soutěžní sezóně zatím neporažen. V domácím poháru porazil Rielasingen- Arlen 4:0, německou Bundesligu vede bez obdržené branky. Na soupisku pro Ligu mistrů nebyl kvůli zranění zařazen Marco Reus, zranění jsou Guerreiro, Schmelzer a Bonmann, nejistý start je u Bartry, Rodeho, Schürrleho a Durma. Manažer Pochettino bude muset oželet účast Roseho, Lamely, Wanyamy a N´Koudoua.

Pravděpodobné sestavy

Tottenham: Lloris - Alderweireld, Davinson, Vertonghen - Trippier, Winks, Dier, Davies - Sissoko, Kane, Erikssen

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan - Sahin, Castro, Götze - Pulišić, Aubameyang, Philipp

Real Madrid - APOEL

Obhájce trofeje z Madridu začíná pouť za historicky třetím exemplářem v řadě s outsiderem jinak těžké skupiny H. Na San Bernabéu se představí kyperský celek APOEL Nikosie, který v play-off přešel po výsledcích 2:0 a 0:0 přes naši Slavii. Mužstvo, jehož hráčská hodnota je 41x nižší než u Realu. A nebude to mít rozhodně jednoduché. Los Blancos totiž v základní skupině neprohráli už čtyři roky, naposledy v Dortmundu v roce 2013 ještě pod Mourinhem 1:2.

Když hrál Real naposledy s APOELEM, byl v sestavě ještě Brazilec Kaká

V sestavě Bílého baletu se objeví Cristiano Ronaldo, který je v domácí soutěži v trestu po strčení do rozhodčího v zápase o španělský Superpohár. V domácí lize tak ještě neodehrál ani zápas. A na první duel v Lize mistrů je pěkně nažhavený. Ostatně jako pokaždé v posledních pěti letech, kdy při premiérách dohromady nastřílel devět branek. Dinamo Záhřeb v sezóně 2011-12 bylo posledním protivníkem, proti němuž v 1. kole základní skupiny neskóroval.

V útoku bude Zidanemu scházet Karim Benzema, jenž se zranil ve víkendovém duelu s Levante, mimo hru bude i Marco Asensio, jehož trápí infekce.

Pravděpodobné sestavy:

Real: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Isco, Kroos, Casemiro, Modrić - Bale, Ronaldo

APOEL: Waterman - Vouros, Rueda, Carlao, Lago - Vinicius, Morais - Sallai, Ebecillo, Alofnetis - De Camargo

Středeční zápasy 1. kola základních skupin Ligy mistrů - začátky shodně ve 20.45

Skupina E

Liverpool - Sevilla (přímý přenos O2 TV Sport)

Maribor - Spartak Moskva

Skupina F

Feyenoord - Manchester City (přímý přenos O2 TV Fotbal)

Šachtar Doněck - Neapol

Skupina G

RB Lipsko - Monako

Porto - Besiktas

Skupina H

Real Madrid - APOEL (přímý přenos O2 TV Fotbal)

Tottenham - Dortmund (přímý přenos O2 TV Fotbal)

