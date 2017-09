Liga mistrů - José Mourinho: Těžší testy přijdou. Pogba nám, bohužel, může chybět až několik týdnů

© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Paul Pogba bude Manchesteru nějakou dobu scházet

Dnes 08:33 - Manchester United zvládl návrat do Ligy mistrů. V úvodním duelu zdolal na Old Trafford Basilej lehce 3:0. José Mourinho neměl důvod k nespokojenosti. Jedním dechem ale dodal, že složitější testy pro jeho tým teprve přijdou. Mrzí jej, že ztratil Paula Pogbu. Ten musel vystřídat už po necelých 20 minutách. Francouzský záložník může United scházet až několik týdnů. Obává se toho i Mourinho.

Nový ročník Ligy mistrů pro Manchester United nezačal nejveseleji. Už v 19. minutě totiž musel střídat Paul Pogba, který byl nahrazen Marouanem Fellainim. Právě Fellaini ovšem po 16 minutách na hřišti skóroval a poslal domácí do vedení.

Na začátku druhého poločasu se prosadil gólový zabiják Romelu Lukaku. Definitivní gólovou tečku pak zaznamenal Marcus Rashford. Ten se v dresu Manchesteru United trefil při svém debutu v Premier League, v Ligovém poháru, v Evropské lize a teď i v Lize mistrů. Red Devils tak zvítězili 3:0.

„V prvním domácím zápase jsou to pro nás důležité tři body. Letos budeme končit doma proti CSKA Moskva, což nám dává dobrou možnost, pokud budeme hrát o postup. Mezitím nás ale čekají složité zápasy venku. Ale začít za tři body je vždy důležité.“

Poté se José Mourinho vyjádřil ke zranění Paula Pogby.

„Nevím, jaký přesně problém má Paul Pogba. Jestli je to velký problém, nebo malý. Jen ze zkušenosti si myslím, že jde o svalový problém. A podle mých zkušeností vám takový problém zabrání hrát po několik týdnů. Takže se obávám, že Pogba nám bude nějakou dobu chybět.“

Na otázku, zda jsou v Lize mistrů menší a větší týmy, portugalský manažer odpověděl:

„Myslím si, že Liga mistrů pro ty týmy, o kterých teď mluvíme - Real Madrid, Barcelona, Bayern Mnichov - začíná až v únoru. Teď je to pro ně jen zahřívání. V únoru to pro ně začíná. My, anglické týmy, se snažíme přežít hektické zimní období. Oni jsou čerství a nachystaní.“

„Domnívám se, že my jsme na druhé úrovni. Snažíme se kvalifikovat do vyřazovací fáze. Když to dokážeme, budeme rádi. Zahrajeme si proti velkým klukům.“

Michal Čermák / skysports.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz