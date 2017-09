Liga mistrů - Spokojený Antonio Conte po hladké výhře: Nikdy nemůžeme odpočívat. Musíme rotovat se sestavou

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Spokojený Antonio Conte

Dnes 08:11 - Chelsea zvládla vstup do nového ročníku Ligy mistrů, kam se vrátila po roční odmlce, na výbornou. Nováčka z Karabachu doma rozstřílela 6:0, přitom Antonio Conte šetřil některé z opor. Italský kouč byl s výkonem svého týmu spokojen. Ovšem je si vědom náročného programu, a proto hovoří o tom, že jeho hráči nemají čas na žádný odpočinek. I proto chce sestavou více rotovat.

Už v 5. minutě otevřel skóre zápasu Pedro. Po půlhodině hry se pak prosadila jedna z nejnovějších posil Chelsea - Davide Zappacosta. Kanonáda pokračovala i po přestávce. Postupně se trefili Azpilicueta, Bakayoko, Batshuayi a poté si vstřelil vlastní gól Medvedev. Chelsea tak Karabach porazila hladce 6:0.

Antonio Conte mohl být po zápase plně spokojen. Lepší si start si snad ani nemohl představit.

„Byl to dobrý začátek. Pro nás je to ideální start. Když hrajete první zápas Ligy mistrů, chcete dosáhnout na dobrý výsledek, chcete dát hodně gólů a zároveň udržet čisté konto. Viděl jsem v naší hře spoustu pozitivních věcí.“

„Teď musíme pokračovat dál. Zítra si trochu odpočineme a pak začneme přemýšlet o dalším utkání, složitém utkání. Čeká nás těžký soupeř v podobě Arsenalu.“

„Řekl mi, že chtěl centrovat. Ale skóroval a to bylo pro nás velmi důležité.“

„Abyste mohli vyhrát Ligu mistrů, musí vám manažer věřit. Má zpráva pro mé hráče je: Věřím všem svým hráčům. Nejsou to jen slova.“

„Pokud bychom si mysleli, že můžeme tuto sezónu odehrát se 13 hráči jako v minulé sezóně, tak bychom byli blázni. Musíme zlepšit všechny tyto hráče a pokusit se mezi nimi vytvořit soutěživost, tu zdravou soutěživost. Je to moc důležité.“

Proti Karabachu už byl alespoň na lavičce náhradníků Eden Hazard. Do hry nastoupil v 58. minutě. Conte říká, že s jeho návratem do sestavy musí být opatrný.

„Musíme s ním mít trochu trpělivosti a dát mu čas, aby se stoprocentně zotavil. Musíme být klidní a dělat pro hráče to nejlepší. I pro tým. Jinak riskujeme další zranění. Pak by se mohlo vše zpomalit. Je to správná cesta.“

Italský manažer Chelsea poté hovořil o tom, že týmy z anglické ligy nemají čas na odpočinek. Je si toho plně vědom, navíc, když teď Blues hrají i Champions League. Conte ví, že potřebuje širší kádr než využíval loni.

„Anglické kluby mají potíže, protože liga je zde velmi těžká a v minulosti se někdy stávalo, že hráli v lize mistrů hráči, kteří předtím odpočívali. V Anglii to není snadné. Riskujete hodně.“

„V příštích 21 dnech nás čeká sedm zápasů. Není to snadné, ale jsme připraveni. I proto musím své hráče v sestavě rotovat. Musí se cítit plně zapojeni do tohoto procesu.“

„Zkrátka musíte točit sestavou. Jinak bude bez energie. Když hrajete v Premier League proti týmu ze středu tabulky a šetříte některé hráče, riskujete ztrátu. V této lize existuje 6-7 týmů, které bojují o Ligu mistrů. V Anglii nemůžete odpočívat nikdy. Máte náročnou ligu, Champions League, FA Cup a Carabao Cup.“

„Chcete-li odehrát 65 zápasů na vysoké úrovni, je normální, že to není snadné. Začínáme naši cestu. Velmi důležité je postavit dobré základy.“

„Musíme pracovat velmi tvrdě a zlepšovat se každý rok. Musíme postupovat krok za krokem, abychom se stali Realem Madrid, Bayernem Mnichov, Juventusem...Nevytvoříte velký a silný tým snadno.“

„Budeme vytvářet něco důležitého pro současnost, ale i pro budoucnost. Potřebujete čas, abyste to dokázali. Uvidíme, co se stane.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz