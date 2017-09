Liga mistrů - Favorité nezaváhali. Barcelona díky dvougólovému Messimu porazila Juventus, Cheslea a PSG rozdrtily soupeře

© twitter.com - Lionel Messi

0 Líbilo se

Včera 22:36 - Úvodní kolo skupinové fáze Ligy mistrů nepřineslo překvapení v podobě zaváhání největších favoritů - Barcelona po vlažném vstupu do zápasu přehrála Juventus. Chelsea se postupně prostřílela k vysoké výhře 6:0 a podobně si vedlo i PSG, které Celticu vstřelilo o jeden gól méně. Bez inkasované branky zvládl svůj zápas Bayern i Manchester United.

FC Barcelona - Juventus Turín 3:0

Branky:45. Messi (L. Suárez), 56. Rakitić, 69. Messi (Iniesta)

FC Barcelona:ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitić (77. Paulinho), Busquets, Iniesta (C) (83. A. Gomes) - Messi, L. Suárez, O. Dembèlé (71. Roberto)

Juventus FC:Buffon (C) - De Sciglio (41. Sturaro), Barzagli, Benatia, Sandro - Pjanić, Matuidi - Bentancur (63. Bernardeschi), Dybala, Costa - Higuaín (87. Caligara)

Barcelona se podle očekávání brzy usadila na polovině Juventusu, kde předváděla svoji kombinační hru. Hráči Juventusu však bránili velmi zodpovědně a zejména Lionela Messiho udržovali pod drobnohledem. I proto si Barcelona dlouho nevytvářela žádné gólové příležitosti. Po zblokovaném přímém kopu se sice do zakončení dostal Suárez, jeho střela ale těsně přeletěla bránu. V osmatřicáté minutě De Sciglio zaváhal a ve vápně namazal přesně na kopačku Dembélému, ten však pod tlakem jiného obránce Juventusu minul bránu.

Juventus byl při kombinaci soupeře trpělivý a čekal na ztráty hráčů Barcelony. K nim došlo hned několikrát. Fotbalisté Juventusu se tak dostali do protiútoků vstříc otevřenější obraně, tyto nabídnuté příležitosti však nedokázali využít ke vstřelení branky.

V pětačtyřicáté minutě se zdálo, že poločas skončí bezgólovou remízou. Barcelona však kombinací na vlastní polovině vytáhla blok Juventusu a následnou dlouhou přihrávkou se dostala na útočnou polovinu. Lionel Messi mířil do rozhozené obrany Juventusu, narazil si balon se Suárezem a milimetrovou ranou umístěnou přesně k tyči otevřel skóre zápasu.

Ve dvaapadesáté minutě dostal Messi od obrany Juventusu znovu prostor pro zakončení. Znovu mířil k pravé tyči, jeho ránu ale zastavila branková konstrukce. Tím ale nebezpečí pro Buffonovu bránu neskončilo. Míč se totiž po odrazu od tyče odrazil i od Buffonovy hlavy a italský gólman se zatajeným dechem pozoroval, jak míč těsně dopadl do zámezí.

O čtyři minuty později se Messi z role střelce stylizoval do role nahrávače. Obrana Juventusu obnažila levou stranu obrany, čehož Messi využil, dostal se do vápna a jemným centrem hledal své spoluhráče. Messiho pas sice obránce Sturaro dokázal odvrátit, míč se ale dostal k Rakitićovi, který jej nekompromisně poslal do sítě.

Za stavu 2:0 Barcelona dominovala zápasu a posléze přidala i třetí trefu. Lionel Messi si v devětašedesáté minutě na hranici vápna pohrál s míčem a střelou do protipohybu brankáře Buffona zvýšil na 3:0.

Barcelona se v posledních deseti minutách uspokojila tříbrankovým vedením a polevila ve svém tempu. Juventus toho však nedokázal využít. Barcelona dovedla zápas do vítězného konce a vyhrála 3:0.

zdroj: twitter.com

Manchester United - FC Basilej 3:0

Branky:35. Fellaini (Young), 53. R. Lukaku (Blind), 84. Rashford (Fellaini)

Manchester United:de Gea - Young, Lindelöf, Smalling, Blind - P. Pogba (C) (19. Fellaini), N. Matić - Mata (77. Rashford), Mchitarjan, Martial (69. Lingard) - R. Lukaku

FC Basilej:Vaclík - Akanji, Suchý (C), É. Álvarez Balanta - Lang, Xhaka, Zuffi, B. Riveros (77. Oberlin) - Steffen, van Wolfswinkel (66. Bua), M. Elyounoussi

Manchester United na domácí půdě Bailej jasně přehrával. Během prvního poločasu se United dostali desetkrát do zakončení, potýkali se však s přesností svých střel. Už v devatenácté minutě navíc Manchester přišel o zraněného Paula Pogbu, kterého nahradil Marouanne Fellaini. Právě belgický fotbalista, o kterém Mourinho před zápasem řekl, že je pro něj velmi důležitý a bez něj se cítí slabší, poslal United do vedení. V pětatřicáté minutě Fellaini hlavou usměrnil do sítě centrovaný balon Ashley Younga.

Brzy po začátku druhého poločasu se Manchester uklidnil vstřelením druhé branky. Na Blindův centr si ve vápně naskočil Romelu Lukaku, proti jehož hlavičce umístěné do horního rohu se Tomáš Vaclík ani nesnažil zasáhnout. Na konečných 3:0 upravil v závěru zápasu mistrů debutů - Marcus Rashford.

zdroj: twitter.com

Chelsea FC - FK Karabach 6:0

Branky:6. Pedro (Willian), 30. Zappacosta (Courtois), 55. Azpilicueta (Fàbregas), 71. Bakayoko, 76. Batshuayi (Bakayoko), 81. Batshuayi (Zappacosta)

Chelsea FC:Courtois - Azpilicueta (74. Rüdiger), Cahill (C), Christensen - Zappacosta, Kanté (63. Bakayoko), Fàbregas, Alonso - Pedro (58. E. Hazard), Batshuayi, Willian

FK Karabach:Šehić - Medveděv (70. Dinijev), B. Gusejnov, R. Sadygov (C) (70. Madatov), Rzeźniczak - Garajev - Henrique (77. T. Elyounoussi), Míchel, R. Almeida, Guerrier - Ndlovu

Po roční odmlce čekal Chelsea na úvod Ligy mistrů Karabach. Na domácí půdě pro Chelsea příjemný rozjezd. To se potvrdilo už v páté minutě. Po rozehrávce rohového kopu se míč dostal na hranici vápna k Pedrovi, který bez přípravy vysmýčil horní roh brány Karabachu.

Ještě veseleji bylo v táboře Chelsea po půlhodině hry. Davide Zappacosta - letní posila Chelsea - vyvezl balon na útočnou polovinu a jeho původní záměr - centr - se proměnil v drzé gólové zakončení, které zapadlo pod břevno hostující branky.

Deset minut po začátku druhé půle se Chelsea prosadila potřetí. César Azpilicueta si v pětapadesáté minutě počkal na centr Cesca Fabregase a hlavou zvýšil na 3:0. Vítězství Chelsea nemohlo v tu chvíli prakticky nic ohrozit, Blues přesto přidali i další gól. Opět se prosadil spíše defenzivně laděný fotbalista. Tiemoué Bakayoko v sedmdesáté druhé minutě využil chyby v obraně Karabachu a prudkou ranou z hranice malého vápna zvýšil na 4:0.

O pět minut později se trefil i Michy Batshuayi. Chelsea těžila z presinku na útočné polovině donutila soupeře ke ztrátě balonu, aby se ke gólovému zakončení dostal právě belgický útočník. Chvíli poté se Batshuayi trefil i podruhé. Jeden z obránců Karabachu si u vlastní autové čáry počínal příliš bohorovně a přišel o balon. Toho se zmocnil Zappacosta a po jeho přihrávce Batshuayi zvýšil na 6:0.

zdroj: twitter.com

Celtic FC - PSG 0:5

Branky:19. Neymar (Rabiot), 34. Mbappé (Neymar), 40. Cavani (pen.), 83. Lustig (vla.), 85. Cavani (Kurzawa)

Celtic FC:C. Gordon - Ralston, Lustig, Šimunović, Tierney - S. Brown (C), Ntcham - Armstrong (46. Rogic), Roberts (78. Forrest), Sinclair - Griffiths (69. Edouard)

Paris Saint-Germain F.C.:Aréola - Dani Alves, Marquinhos, Silva (C), Kurzawa - Verratti, Motta, Rabiot (61. Draxler) - Mbappé (84. Lo Celso), Cavani, Neymar

Hvězdný útok PSG potvrzoval roli favorita od úvodu zápasu. V devatenácté minutě se Neymar po Rabiotově průnikové přihrávce dostal do vápna Celticu a prudkou ranou pod břevno nedal gólmanovi šanci zasáhnout. Zhruba o čtvrthodiny později už Pařížané vedli o dva góly. Neymar tentokrát nezakončoval a přetažený centr hlavou vracel na hranici malého vápna. V tomto prostoru se nacházel Kylian Mbappé, který podobně tvrdou střelou jako předtím Neymar zvýšil na 2:0. Úspěšný poločas završil pět minut před jeho koncem Cavani, který z penalty potrestal faul na svoji osobu.

Další góly PSG odložilo do závěrečných minut zápasu. V osmdesáté třetí minutě hostům pomohla vlastní branka domácího obránce Mikaela Lustiga, o dvě minuty později se podruhé v zápase prosadil Cavani, který si na zadní tyči počkal na Kruzawův centr.

zdroj: twitter.com

Bayern Mnichov - RSC Anderlecht 3:0

Branky:12. Lewandowski (pen.), 65. Th. Alcântara (Kimmich), 90. Kimmich (J. Boateng)

Bayern Mnichov:Neuer (C) - Kimmich, Javi Martínez (78. J. Boateng), Süle, Rafinha - Tolisso, Th. Alcântara - Robben, James Rodríguez (85. Coman), Ribéry (78. T. Müller) - Lewandowski

RSC Anderlecht:Sels - Chipciu, Spajić, Kums, Deschacht, Najar (26. D. Appiah) - Stanciu (58. Onyekuru), Dendoncker, Trebel, Hanni (C) - Teodorczyk (84. Harbaoui)

Jeden z rozhodujících momentů zápasu přišel už v jedenácté minutě. Samostatný únik Roberta Lewandowskiho zastavil Sven Kums, obránce Anderlechtu, pouze za cenu penalty a červené karty. Exekuce pokutového kopu se ujal sám Lewandowski, který ji bez problémů proměnil.

Bayern si díky početní výhodě udržoval výraznou herní a střeleckou převahu, druhou branku přesto vstřelil „až“ v šedesáté páté minutě. Joshua Kimmich poslal do pokutového území ostrý centr, na který si naběhl Thiago Alcantara. Jeho náběh nedokázal zachytit nikdo z obránců, a Alcantara tak pohodlně zvýšil na 2:0.

V nastaveném čase se prosadil i sám Kimmich, který kličkou obešel brankáře Anderlechtu a poslal míč do prázdné brány.

zdroj: twitter.com

Kompletní výsledky:

Olympiacos - Sporting 2:3

Chelsea - Karabach 6:0

Manchester Utd. - Basilej 3:0

Barcelona - Juventus 3:0

Celtic - PSG 0:5

Benfica - CSKA Moskva 1:2

AS Řím - Atl. Madrid 0:0

Bayern - Anderlecht 3:0

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz