Dnes 08:05 - Dnes večer a letos ještě v tradičním čase, tedy patnáct minut před devátou, startuje další ročník hojně sledované milionářské soutěže. Liga mistrů hned na první kolo přichystala repete čtvrtfinálového duelu posledního ročníku mezi Barcelonou a Juventusem, ve hře jsou po pauze také dva velké anglické kluby - Chelsea a Manchester United.

Barcelona - Juventus

Hned první kolo připravilo fandům velkou lahůdku - na Camp Nou se spolu totiž střetnou kluby, které na sebe narazily ve čtvrtfinále posledního vydání, dvě velké značky současné kopané - FC Barcelona a Juventus. Ve zmíněném klání byl lepší Juventus, který pak přes Monako došel až do finále celého turnaje. Tam byl ale krátký na suverénní Real Madrid.

To Barceloně se po výsledcích 0:3 a 0:0 zavřela cesta za jednou z trofejí na níž si dělala zálusk, aby nakonec přišla i o tu druhou, domácí ligovou, čímž rezultovala její sezóna jako více než neuspokojivá.

Do letošního soutěžního ročníku ale vstoupila Barcelona, navzdory zákulisnímu mlení, ve velkém stylu. Po třech kolech vede španělskou ligu se ziskem plného počty devíti bodů s vynikajícím skóre 9:0. Naposledy v sobotu v barcelonském derby porazila Espanyol 5:0.

Nicméně ani Juventus nezůstává výsledkově nijak pozadu. Také Stará dáma je v Serii A bezchybná. Naposledy to schytalo Cagliari výsledkem 3:0. A to trenér Juve ještě některé opory šetřil. Paradoxně se daří oběma argentinským hvězdám, které v dresu reprezentace zrovna nezáří. Jak Messi, tak Dybala dali od začátku příslušných ligových soutěží shodně po pěti brankách. Pro Messiho je to nejlepší střelecký vstup do ligy od ročníku 2013-14.

Do Barcelony ale necestují s výběrem kouče Allegriho potrestaný Cuadrado, zdravotně nejsou v pořádku Chiellini, Khedira, Marchisio, Mandžukić a Pjaca. Tedy poměrně dost hráčů. To barcelonský lodivod Valverde bude muset oželet pouze Ardu Turana, Rafinhu a také Alcácera.

Pravděpodobné sestavy

Barcelona: Ter Stegen - S. Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Busquets, Rakiić, Iniesta - Dembélé, Messi, Suárez

Juventus: Buffon - De Sciglio, Barzagli, Benatia, Alex Sandro - Pjanić, Matuidi - Sturaro, Dybala, Douglas Costa - Higuaín

Manchester United - FC Basilej

Rudí ďáblové se v Champions League objevují zase po roce, v předchozím ročníku totiž museli vzít za vděk pouze Evropskou ligou. Nicméně celou ji vyhráli a i když se v Premier League nedokázali vtěsnat mezi TOP 4 týmy, i tak dostali možnost jako rok před nimi Sevilla, být v osudí v Monaku.

V domácí lize se Mourinhovým svěřencům letos daří skvěle, ačkoliv o víkendu jen remizovali se Stoke 2:2. Přesto ale stále drží první místo v anglické lize, o skóre před městským rivalem City. Dá se předpokládat, že portugalský manažer učiní hned několik změn v sestavě oproti víkendovému souboji.

Basilej už na Manchester United v Lize mistrů narazila čtyřikrát

FC Basilej, v posledních sezónách tradiční účastník LM si proti United zahrál již čtyřikrát a na Old Trafford překvapivě ještě neprohrál. V roce 2003 tu uhrál remízu 1:1, o osm let později pak bohatší na góly 3:3. Jenže v domácí Super League není letos Basilej tak suverénní jak fanoušci bývali zvyklí a po sedmi kolech je až třetí, když na vedoucí Young Boys Bern ztrácí tři body.

Co se týče složení kádru, jistý není start Oberlina, Franssona a Vailatiho. Manchester United nebude mít k dispozici potrestané Bailyho s Jonesem a zraněné Roja, Younga, Shawa, otazník visí nad Fellainim.

Pravděpodobné sestavy:

Manchester: De Gea - Valencia, Lindelof, Smalling, Blind - Pogba, Matić - Mata, Mchitarjan, Martial - Lukaku

Basilej: Vaclík - Akanji, Suchý, Balanta - Lang, Xhaka, Zuffi, Riveros - Elyounoussi - Van Wolfswinkel, Bua

Chelsea - Karabach

Také Chelsea se vrací do elitní evropské soutěže po roční pauze a do cesty se jí dnes na Stamford Bridge postaví debutant z Ázerbájdžánu FK Karabach, vůbec první klub z této postsovětské země jemuž se podařilo proniknout do skupinové fáze soutěže. Překonat při této cestě musel hned tři soupeře. Nejprve ve 2. předkole gruzínskou Samtredii (5:0 a 1:0), následně moldavský Sheriff Tiraspol (0:0 a 2:1) a v play-off Kodaň díky góly vstřelenému na dánské půdě po výsledcích 1:0 a 1:2.

Chelsea je plná očekávání a ambicí, zvlášť když se přes úvodní prohru v domácí lize zvedla a nyní dýchá ze třetí pozice na záda klubům z Manchesteru. O víkendu Conteho svěřenci vyhráli na půdě mistra z roku 2016 v Leicetseru 2:1.

Záběry z posledního utkání Chelsea v Lize mistrů, kdy prohrála z PSG v osmifinále sezóny 2015-16

K dispozici by měl být kompletní kádr, Conte ale chystá změny v sestavě. Nejistý je snad jen start Dannyho Drinkwatera, kterého trápilo bolestivé stehno. Eden Hazard by měl zřejmě sedět pouze na střídačce, neboť po operaci kotníku ho manažer šetří pravděpodobně na víkendový zápas s Arsenalem.

Jinak v celé historii evropských soutěží se s kluby z Ázerbájdžánu střetl z anglických zástupců jen Tottenham, který v sezóně 2015-16 dvakrát porazil právě Karabach, v Evropské lize 3:1 a 1:0.

Pravděpodobné sestavy:

Chelsea: Caballero - Zappacosta, Cahill, Christensen, Kenedy - Kanté, Fabregas - Moses, Willian, Pedro - Batshuayi

Karabach: Sehic - Medvedev, Rzeznicak, Guseynov, Agoli - Garayev, Richard, Míchel - Madatov, Ndlovu, Guerrier

Kompletní program úterních zápasů Ligy mistrů (všechny zápasy začínají ve 20.45):

Skupina A

Benfica - CSKA Moskva

Manchester United - FC Basilej (přímý přenos O2 TV Sport)

Skupina B

Bayern Mnichov - Anderlecht (přímý přenos O2 TV Fotbal)

Celtic - PSG (přímý přenos O2 TV Fotbal)

Skupina C

Chelsea - Karabach

AS Řím - Atlético Madrid (přímý přenos O2 TV Fotbal)

Skupina D

FC Barcelona - Juventus (přímý přenos ČT Sport)

Olympiacos - Sporting Lisabon

