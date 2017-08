Liga mistrů - Pro Součka je úspěch i Evropská liga, rád by vyzval Arsenal

© slavia.cz - Tomáš Souček

Dnes 11:35 - Ačkoliv fotbalisté Slavie prožívají zklamání, že jim unikla vysněná základní skupina Ligy mistrů, podle záložníka Tomáše Součka je i postup do Evropské ligy důvodem k radosti. Zvlášť s ohledem na to, kde tým z Edenu ještě před třemi lety byl. Navíc i v Evropské lize jsou podle Součka atraktivní soupeři včetně Arsenalu, s nímž by si chtěl zahrát.

"Před třemi roky se málem spadlo, teď se hraje Evropská liga. To tehdy nikdo nečekal. Samozřejmě jsme chtěli do Ligy mistrů, ale i Evropskou ligu bereme jako úspěch. Takže se na to těšíme," řekl Souček novinářům po bezbrankové remíze v domácí odvetě 4. předkola s APOELem Nikósie, která vzhledem k porážce 0:2 na Kypru znamenala vyřazení.

"I v Evropské lize jsou dobré týmy. Já od malička miluju Arsenal, tak ten bych si přál ze všeho nejvíc. A pak někoho hratelného, abychom mohli postoupit," dodal reprezentační záložník.

Slavia doplatila na nevydařený vstup do úvodního utkání. Na Kypru rychle prohrávala 0:2 a už to nenapravila. "Zkazili jsme si to v prvních minutách na Kypru. Pak jsme je přehrávali, dnes jsme měli skvělý start, hned rohy a šance. První poločas byl fantastický, měli jsme pět gólovek, ale nic tam nepadlo. Ve druhé půli už to trochu opadlo. Chyběl ten gól, který by nás nakopnul," mínil Souček.

"Prostě nám to tam teď nepadá a fotbal se hraje na góly. Ale věřím, že se z toho rychle dostaneme. Pořád si říkáme, že to musí přijít. Že padne jeden gól a prolomíme to. Věřím, že to přijde už teď s Boleslaví," dodal Souček s výhledem k příštímu ligovému zápasu.

