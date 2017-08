Liga mistrů - Slavia si Ligu mistrů letos nezahraje. S APOELem hrála 0:0

© slavia.cz - Slavia v utkání s APOELem

Dnes 08:09 - Fotbalisté Slavie Praha na druhý postup do základní skupiny Ligy mistrů nedosáhli. Český šampion v odvetě závěrečného 4. předkola doma remizoval s APOELem Nikósie bez branek a nedokázal smazat ztrátu 0:2 z prvního utkání na Kypru.

Slávisty po vyřazení v závěrečném předkole Ligy mistrů čeká na podzim skupina méně prestižní Evropské ligy, soupeře jim určí páteční los v Monaku. Červenobílí si zahrají hlavní fázi některého z evropských pohárů poprvé od roku 2009.

Slavia neukončila čekání na českou účast ve skupině Ligy mistrů, které trvá od roku 2013, kdy hrála hlavní fázi Plzeň. Červenobílí se dosud probojovali do skupiny jen před deseti lety. Vyřazením s APOELem navíc Pražané přišli o možnost získat prémii bezmála 385 milionů korun.

"Jsem zklamaný. Myslím si, že mimo dvacetiminutovky na Kypru jsme byli lepším týmem. Bohužel ta první desetiminutovka nás stála postup," řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jaroslav Šilhavý. "Šance dostat se do Ligy mistrů byla veliká. Měli jsme titul, z toho pohledu jsme byli v mistrovské části a vyhnuli jsme se nemistrovské, kde by ti soupeři mohli být jinde. Bohužel zbývá nám Evropská liga," dodal.

Do slávistické sestavy se po dvouzápasové pauze zaviněné zraněním vrátila nejzvučnější letní posila Portugalec Danny. Naopak těsně před výkopem vypadl kvůli viróze kapitán Škoda a v útoku místo něj nastoupil Van Buren.

"Milan ráno přišel s tím, že se necítí dobře. Věřili jsme, že se dá do večera dohromady. Zkusil to na rozcvičce, ale bohužel se necítil dobře. Zítra jde na vyšetření, uvidíme, co mu tam zjistí," řekl Šilhavý.

Slavia začala obrovským náporem a hned v úvodu mohla umazat polovinu ztráty z úvodního duelu. Zatímco před týdnem na Kypru inkasovala první gól hned v druhé minutě po rohu, dnes mohla ze stejné situace v totožné minutě udeřit. Frydrychovu hlavičku ale vyškrábl brankář Waterman nad břevno. V desáté minutě zahrozil i APOEL, De Camargo ale pálil nad.

Jinak ovšem hrála hlavně Slavia, i když do vyložených šancí se dostávala těžce, navíc ji vyvádělo z rytmu neustálé polehávání hostujících hráčů. Aktivní byla hlavně jedna z letních posil Stoch, který v jedenácté minutě střelou z hranice vápně těsně minul branku APOELu.

Ve 34. minutě hlavou minul Van Buren a čtyři minuty před pauzou v největší šanci první půle pálil Danny na zadní tyči z voleje nad. "To byla tutovka, měl klid. Bylo vidět, že je po zranění. Kdyby byl stoprocentně připravený, třeba by tu šanci dal," řekl Šilhavý.

Pražané soupeře v první půli přestříleli 15:1, ale mezi tyče mířili jen třikrát. "Chtěli jsme vstoupit do zápasu tlakem, zkusit dát co nejdřív gól. První se nám podařilo, to druhé ne. Neustále nás zlobí produktivita. Věřím, že kdybychom dali první gól, diváci by se ještě víc chytli a soupeř by třeba znervózněl," uvedl Šilhavý.

Těsně před pauzou se zranil Stoch a do druhé půle ho nahradil Zmrhal. I po přestávce měli domácí první šanci, Danny ale v 52. minutě po Součkově prodloužení centru z rohu opět mířil nad a dokumentoval, proč slávisté dali v předchozích sedmi soutěžních zápasech sezony jen pět branek. "Suk to Dannymu na poslední chvíli tečoval, to bylo složitější," poznamenal Šilhavý.

Trenér Šilhavý poslal na trávník druhého útočníka Mešanoviče, ale do domácí hry se postupně začala vkrádat křeč a gólman Waterman byl dlouhé minuty téměř bez práce. Až v 90. minutě vytáhl Zmrhalovu ránu a následně po rohu a závaru mířil Van Buren mimo. Slávisté ve čtvrtém z posledních pěti zápasů neskórovali a jejich sen o skupině se rozplynul.

"Uteklo nám prvních deset minut u nich a doma jsme to chtěli napravit, ale vepředu jsme bezzubí a nedáme gól. To nás stálo postup. Už jsme trochu nervózní, že jsme nedali gól ze hry. Chybí nám trochu klid a máme smůlu," řekl obránce Jan Bořil.

SK Slavia Praha: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer (C), Rotaň, Danny - van Buren



APOEL FC: Waterman - Milanov, Rueda, Carlao, Lago - Morais (C), Vinicius - Ebecilio, Efrem, Aloneftis - de Camargo

Redakce / ČTK