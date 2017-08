Liga mistrů - Jürgen Klopp se domnívá, že kvalifikování se do Ligy mistrů pomůže Liverpoolu přilákat hráče

© skysports.com, fotbalportal.cz - Klopp: Postup do LM přiláká další posily

Dnes 07:50 - Liverpool včera zvládl velmi důležitý krok. Po venkovní výhře 1:2. zdolal Hoffenheim i doma, a to v poměru 4:2. Díky těmto výsledkům se může těšit na dnešní los základních skupin Ligy mistrů. Jürgen Klopp, německý kouč Reds, po utkání hovořil také o tom, že tento počin může jeho týmu pomoci přilákat nějaké další posily. Tím jasně naznačil, že Liverpool bude v posledních dnech přestupového období aktivní.

Na Anfieldu zažil Hoffenheim pekelný úvod. Po domácí prohře 1:2 musel nutně zvítězit. Ovšem už po 21 minutách prohrával s Liverpoolem 3:0. Prosadili se dvakrát Emre Can a jednou Salah. Vzápětí sice snížil Uth, ale když se ve druhé půli trefil Firmino, Wagner pak jen kosmeticky upravil výsledek na konečných 4:2.

Liverpool po celkovém skóre 6:3 postoupil do základní skupiny Ligy mistrů. Ty se losují dnes. Během léta Jürgen Klopp ulovil zatím jen Salaha, Robertsona a Solankeho. Nicméně to by se mohlo ještě změnit, alespoň tomu nasvědčuje reakce německého lodivoda.

„Kvalifikace do hlavní fáze Ligy mistrů je něco, co má velký vliv na přestupový trh, zvláště když to dokážete zvládat častěji.“

„Řekl jsem to, myslím, už před zápasem. Když mluvíte s hráči, opravdu velmi často se na to zaměřují. Zajímá je to. Nemusíme mluvit s hráči, kteří nejsou lepší než naši hráči. Je ale těžké je najít.“

„Vím, že spousta lidí přemýšlí jinak. Ale odvádíme hodně práce. Není to snadné najít 20 hráčů na této pozici, kteří by byli lepší. Ale pokud s nimi mluvíme, říkají, že pokud budeme hrát Ligu mistrů, mohlo by to pro ně být zajímavé. Klub je skvělý, manažer není tak špatný.“

„Nebo, i kdybyste se pokoušeli prodloužit smlouvu s nějakým hráčem, mohl by říct: Ano, chci hrát Ligu mistrů. Já si vždycky myslím: Je to tvá práce. Dokaž to s námi.“

„Je to něco, co tento tým nyní zvládl. To je důvod, proč jsem tak šťastný. Čtrnáct měsíců tvrdé práce a nakonec jsme to dokázali - je to hezké. Jupí.“

