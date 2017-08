Liga mistrů - Hušbauer: Budeme hrát ofenzivně a vysoko, abychom dali rychlý gól

© slavia.cz - Josef Hušbauer

Dnes 12:08 - Fotbalisté pražské Slavie budou ve středeční odvetě 4. předkola Ligy mistrů s APOELem Nikósie dohánět manko 0:2 z prvního duelu na Kypru a záložník Josef Hušbauer slibuje velkou ofenzivu. Ideální by podle něj byl rychlý vstřelený gól.

"Uvidíme, jak začne APOEL. Mohou začít ofenzivně, ale taky mohou zalézt. My se soustředíme na sebe, na naši hru. Budeme chtít hrát ofenzivně, vysoko, abychom dali rychlý gól, který by nám určitě pomohl," řekl na tiskové konferenci Hušbauer.

"Ale i kdybychom ho nedali, tak bude důležité hrát furt svou hru. A věřit, že můžeme rozhodnout v 80. nebo i v 90. minutě," doplnil sedmadvacetiletý středopolař.

Se spoluhráči je přesvědčen, že tým má na to, aby nepříznivé skóre v odvetě dohnal. "V týmu je sebedůvěra, všichni věříme, že se to dá zvládnout. I když výsledek zvenku není optimální, furt je to hratelné. Je to pro nás pro všechny velká motivace si skupinu Ligy mistrů zahrát," prohlásil Hušbauer.

Je mu jasné, že slávisté budou muset výrazně zlepšit koncovku. V posledních čtyřech soutěžních zápasech totiž vyšli třikrát střelecky naprázdno.

"Bavíme se o tom s klukama, víme, že těch gólů není tolik jako minulou sezonu. Na tréninku se teď snažíme dělat hodně ofenzivních věcí. Jsou hráči, kterým to tam padá víc a kterým míň. Ale neřekl bych, že je někdo v nějaké krizi, že mu to tam nepadá i v tréninku. To ne," poznamenal Hušbauer.

"Snažíme se to hrát tak, aby to bylo co nejjednodušší. Hlavně zachovat chladnou hlavu, když se do té šance dostaneme, a prostě to někdy vyřešit i třeba silou," dodal Hušbauer.

