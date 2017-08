Liga mistrů - Šilhavý litoval zbytečných chyb, ale stále věří v postup

© slavia.cz - Jaroslav Šilhavý

Dnes 11:24 - Trenér Jaroslav Šilhavý litoval, že fotbalisté Slavie v úvodním duelu 4. předkola Ligy mistrů na půdě APOELu Nikósie stejně jako v předešlém předkole v Borisově zaspali úvod poločasu a nabídli soupeři chybami obě branky. Vzhledem k dalšímu průběhu hry a převaze svého týmu ale ani po prohře 0:2 nepřestává věřit, že příští středu v odvetě mohou Pražané dvojutkání otočit a slavit postup do skupiny.

"Domácí se rychle dostali do dvoubrankového vedení, byla to pro nás velká sprcha. Branky, co dali, byly po našich hrubých chybách. Prospali jsme začátek jako v Borisově," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

První gól Slavia inkasovala už po minutě a půl po rohu. "Těžko říct, čím to je. Bylo tady bouřlivé prostředí, diváci vytvořili chvílemi až peklo. Možná hráče mohlo ovlivnit, že první standardka byla před plnou tribunou domácích. U nás to taky funguje. Je vidět, že asi musíme dál sbírat zkušenosti," podotkl Šilhavý.

Jeho tým si přitom po vyhraném losu zvolil, že chce mít první poločas v zádech domácí "kotel". "Vymstilo se nám to. Chtěli jsme druhou půli útočit na tu branku, která byla plná fanoušků. Podobně jako máme ve zvyku v Edenu do té naší tribuny. S Jihlavou nám to vyšlo, teď ne," prohlásil Šilhavý.

Druhý gól padl na začátku desáté minuty. Domácí vystihli chybu Ruslana Rotaně a akci zakončil ukázkovým dloubákem Stathis Aloneftis. "Není dobré, když chybuje jakýkoliv hráč. Ruslan není zrovna ten, který by chyboval. Nicméně byla to jeho chyba, jednoznačně. Ještě jsme mohli tu situaci dohrát. Byli tam hráči, kteří to mohli zachránit. Bohužel. Zakončující to kopl snad přes nohu, jestli to tak chtěl, bylo to skvělé. Podkopl to? Takže alá Poborský. Je to holt zkušený hráč," konstatoval Šilhavý.

Potěšilo ho, že mužstvo po prospaném začátku nerezignovalo a ve zbylém průběhu bylo lepší než kyperský soupeř. "Musím říct, že byť to s mužstvem otřáslo, hned se zmátořilo. Domácí jsme přehrávali, hlavně ve druhé půli. Vytvořili jsme si i vyložené, tutové šance. Bohužel gól, po kterém jsme toužili, se nám vstřelit nepodařilo. Ztížili jsem si to, vezeme domů výsledek, který jsme nechtěli," uvedl Šilhavý.

"Musím ale kluky pochválit, myslím, že makali do samého konce. Rvali se o gól. Věřím, že byť APOEL je silný soupeř, pokud podáme výkon jako ve druhém poločase a ještě něco přidáme, proměníme šance, můžeme to ještě zvládnout na postup," dodal Šilhavý.

Kvůli zranění nemohl nasadit největší letní posilu Dannyho. "Nechali jsme ho odpočívat z preventivních důvodů, možná, že kdyby to bylo finále poháru, třeba by nastoupil. Nejsem nyní schopen říct, jestli bude v odvetě k dispozici. Pevně doufám, že to s podporou doktorů zvládne," řekl kouč.

Místo Dannyho odehrál premiérový zápas za Slavii Miroslav Stoch, který přestoupil z Fenerbahce Istanbul teprve v pátek. "Nemohl se zpočátku dostat na míč. Postupně se zlepšoval. Trošku chybělo zakončení, že se nedostal ke své střele. Ale nezklamal," dodal Šilhavý.

Redakce / ČTK