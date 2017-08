Liga mistrů - S FCSB jsme si to doma prohráli sami, litoval obránce Hejda

© fcviktoria.cz - Lukáš Hejda

0 Líbilo se

Dnes 11:05 - Obránce Lukáš Hejda byl hodně zklamaný, že plzeňští fotbalisté nezvládli odvetu s FCSB a po porážce 1:4 vypadli z bojů o Ligu mistrů. Podle sedmadvacetiletého stopera si Viktoria domácí zápas 3. předkola prohrála sama a soupeři cestu k postupu usnadnila.

"Přivezli jsme si nadějný výsledek, který jsme nedokázali uhrát a potvrdit. Určitě to teď bude bolet. Ten zápas jsme si prohráli sami vlastními chybami," řekl novinářům Hejda.

Útočník Michael Krmenčík sice v 64. minutě vyrovnal na 1:1, ale domácí pak předvedli velký kolaps a hráči někdejší Steauy Bukurešť během osmi minut vstřelili tři branky.

"Když jsme vyrovnali, věřil jsem, že to dotáhneme. Kontrolovali jsme hru a drželi balon, pak přišel nějaký odražený balon a on (Teixeira) to prostě propálil. Nevím, jestli jsme chtěli až moc, začali jsme bláznit, dělali jsme strašné chyby a soupeř nás za to trestal," prohlásil Hejda.

O kvalitě soupeře dopředu věděli. "V této soutěži už nenarazíte na lehkého soupeře. Ve všem, co jsme udělali špatně, nás potrestali. Ale hrálo by se jinak, kdybychom na začátku dali nějaké branky. To se bohužel nestalo," dodal bývalý hráč Sparty, Jablonce či Příbrami.

Západočeši nyní chtějí uspět v play off Evropské ligy a zajistit si podzim v pohárech. "Motivace samozřejmě je. Chtěli jsme postoupit a hrát Champions League, a nezvládli jsme to. Máme před sebou Evropskou ligu, kterou chceme zvládnout," upozornil Hejda.

Kam dál?

Redakce / ČTK