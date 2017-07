Liga mistrů - Plzeň v Bukurešti dvakrát neudržela vedení a remizovala 2:2

© fcviktoria.cz - Viktoria Plzeň v utkání s Bukureští

Dnes 08:49 - Fotbalisté Plzně na úvod 3. předkola Ligy mistrů v Bukurešti remizovali s FCSB 2:2, když dvakrát neudrželi vedení. Odveta se hraje příští středu ve Štruncových sadech.

Při obnovené soutěžní premiéře trenéra Pavla Vrby po dvaceti minutách hry otevřel skóre Michael Krmenčík, ještě do poločasu vyrovnal Constantin Budescu. V 53. minutě vrátil hostům vedení Jan Kopic, ale krátce poté Filipe Teixeira zařídil bývalé Steaue Bukurešť remízu.

"Momentálně jsme v poločase. Myslím, že jsme uhráli výsledek, který nás potěšil. Na druhou stranu víme, že nás čeká ještě těžkých 90 minut s velmi kvalitním soupeřem," řekl na tiskové konferenci Vrba.

Do úvodního soutěžního duelu nové sezony musel nasadit hodně improvizovanou obranu. Zraněného kapitána Hubníka a disciplinárně potrestaného Hejdu na pozici stoperů zastoupili Hájek a obvyklý pravý bek Řezník. Jeho místo zaujal Limberský a nalevo dostala šanci letní posila Havel. Soutěžní debut si odbyl také chorvatský záložník Živulič.

Na národním stadionu se zataženou střechou byla od začátku výrazně bouřlivější atmosféra než loni v listopadu, kdy tu Plzeň hrála ve skupině Evropské ligy s Astrou Giurgiu (1:1). "Bylo to těžké fyzicky. Byl zavřený vršek, docela dusno a přes 30 tisíc fanoušků. Myslím, že jsme to zvládli dobře, ale po fyzických stránkách jsme si sáhli na dno," přiznal Kopic.

Domácí se přes masivní podporu fanoušků v úvodu moc nedostávali do hry a vzadu nechávali okénka. Kolář ještě vystřelil slabě doprostřed branky, ale ve 23. minutě už se Plzeň prosadila. Kopic hlavou přistrčil míč důraznému Krmenčíkovi, ten se v šestnáctce obtočil okolo obránce a propálil brankáře Nitu. "Byl to klasický gól. Odstavil jsem si ho a pak jenom trefil bránu," popsal Krmenčík.

Západočeši až v závěru poločasu pustili FCSB do většího tlaku. Při dvou standardních situacích dobře zasáhl gólman Bolek, kterému však ve 37. minutě nedal šanci Budescu precizně zatočeným přímým kopem. Bolek ještě před pauzou vytěsnil střílený centr Teixeiry a Alibec vypálil těsně vedle.

I do druhé půle vstoupila lépe Viktoria. V 53. minutě Kolářovu křížnou střelu vyrazil domácí brankář jen před sebe a volný Kopic z dorážky nezaváhal.

"Kolda to jednou zkoušel i v prvním poločase. Nevěděl jsem, že to gólman takhle vyrazí, ale snažil jsem se tam být. Dorazil to přesně ke mně. Lehký gól, ale důležitý," řekl Kopic.

Rumunský tým ale už za osm minut odpověděl. Momčilovič si pohrál se dvěma obránci, nacentroval do šestnáctky a Teixeira umístěnou hlavičkou překonal Bolka.

V úplném závěru FCSB sahal po vítězství, ale střídající Gnohéré ve třech velkých šancích neuspěl. Plzeň sice nevyhrála ani pátý pohárový zápas s rumunským soupeřem, ale odvezla si nadějný výsledek do domácí odvety.

"Pokud budeme chtít v odvetě hrát na 0:0, tak to určitě nevyjde. Budeme muset být zase aktivní a chtít zase dát gól. Hrát na 0:0 je hrozné riziko a to si doma netroufneme," prohlásil Vrba. "Jestli za námi budou stát fanoušci a všichni lidé v Plzni, tak si myslím, že je dáme," dodal Krmenčík.

Redakce / ČTK