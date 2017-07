Liga mistrů - Slavia porazila v úvodním duelu 3. předkola LM Borisov 1:0

© slavia.cz - Milan Škoda

Dnes 08:46 - Fotbalisté Slavie porazili v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů Borisov 1:0. O vítězném vstupu českého šampiona do soutěžní sezony rozhodl ve 20. minutě Milan Škoda z penalty po faulu Jevgenije Jablonského, který dostal červenou kartu. K dalším gólům už Pražané v Edenu dlouhou přesilovku nevyužili, jen dvakrát trefili brankovou konstrukci a v odvetě příští středu v Bělorusku je ještě čeká hodně práce.

"Samozřejmě jsme si přáli výsledek s nulou a vítězství, toho jsme dosáhli. Nicméně nejen já, ale i kabina byla trošku zaražená z toho vývoje. Hráli jsme tři čtvrtě zápasu proti deseti lidem a chtěli jsme přidat ještě nějaké branky, aby odveta pro nás byla ještě lepší," řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

"Nicméně se nám to nepodařilo, proto jsme zklamaní. Těch šancí jsme měli dostatek na vstřelení ještě aspoň jednoho gólu. Jedeme do odvety s náskokem jednoho gólu a věřím, že i venku jsme schopni dát minimálně jeden gól a zvládneme to," dodal.

Slavia se vrátila do kvalifikace Ligy mistrů po osmi letech a usiluje o svůj druhý postup do základní skupiny. Dosud jedinou účast v hlavní fázi si připsala v roce 2007. Pokud Pražané Borisov vyřadí, získají jistotu minimálně startu ve skupině Evropské ligy a prémii 146 milionů korun.

Slávistický trenér Jaroslav Šilhavý nasadil od začátku čtyři letní posily, brankáře Laštůvku, obránce Jugase a záložníky Dannyho s Rotaněm. Dva góly a asistence z generálky proti Nice vynesly místo v základní sestavě i útočníkovi Van Burenovi.

Zatímco Borisov už má za sebou 2. předkolo a na domácí scéně hrál v létě ligu a pohár, Pražané zápasem vstoupili do soutěžní sezony. Přesto soupeře od úvodu zatlačili a brzy se ujali vedení. V 19. minutě stáhl hostující Jablonskij ve vápně sám před brankářem Frydrycha, dostal červenou kartu a z následné penalty se nemýlil Škoda.

"Jugas to sklepával prsy, já se otočil, chtěl jsem vypálit z první a ten obránce mi skočil pod nohy. Tu červenou jsem nečekal, ale penalta byla jasná," uvedl Frydrych. "Na penaltu jsem si věřil. Kopu je poslední dobou, proměňuju, tak jsem šel. Věděl jsem, kam to kopnu," dodal Škoda.

I když hrál Borisov v oslabení, Slavia se ve zbytku první půle dostala už jen do jedné vyložené šance. Hušbauerovu střelu v 36. minutě usměrnil Ngadeu, ale hostující gólman předvedl skvělý reflex a míč vytáhl na roh.

Po přestávce domácí pokračovali v náporu. V 50. minutě napřáhl z úhlu Hušbauer a jeho rána se od břevna odrazila do tyče a následně zpět do pole. Dannyho ránu pak vyrazil hrudníkem hostující brankář a Van Buren zakončil v tísni mimo.

Slavii se herně nedařilo tak jako při výhře 4:1 v generálce s Nice, a tak hru zjednodušovala nákopy. Po jednom z nich se v 78. minutě dostal k hlavičce Ngadeu, ale zamířil vedle. V 81. minutě Škoda po dalším centru trefil hlavou tyč. "To jsem fakt zuřil. Cítil jsem, že druhý gól potřebujeme. Věřil jsem, že ještě šance přijde a dám gól, ale skončilo to na tyčce," litoval Škoda.

V závěru už Slavii chyběl větší nápad ve finální fázi, přesto se dočkala teprve třetí výhry z posledních 32 pohárových zápasů. "Možná jsme některé situace příliš uspěchali a zbytečně centrovali. Buď jsme to špatně řešili, nebo jsme trefovali tyčky a břevno," dodal Šilhavý.

Redakce / ČTK