Liga mistrů - Cíl Slavie v utkání s Borisovem? Vyhrát a hlavně neinkasovat

Dnes 11:27 - Fotbalisté Slavie v úterý večer zahájí pokus o svůj druhý postup do základní skupiny Ligy mistrů. Český šampion musí na cestě do hlavní fáze prestižní soutěže přejít přes dvě předkola a prvním soupeřem mu bude běloruský Borisov. Pražané začnou dvojzápas 3. předkola doma a ve vyprodaném Edenu se pokusí získat náskok do odvety, která se bude hrát příští středu na východě Evropy.

Slavia si dosud zahrála skupinu Ligy mistrů jen jednou, před deseti lety postoupila v kvalifikaci přes Žilinu a následně přes Ajax Amsterodam. Před rokem se Pražané téměř po sedmi letech vrátili do pohárů, v Evropské lize přešli přes dvě předkola, ale v tom závěrečném vypadli po dvou porážkách 0:3 s Anderlechtem Brusel.

Nyní by se slávisté rádi opět představili v základní skupině. Silní čínští majitelé klubu po květnovém zisku titulu výrazně posílili kádr a přivedli hvězdy Dannyho, Halila Altintopa a Ruslana Rotaně, takže červenobílí jsou i pro bookmakery proti Borisovu favoritem na postup.

"Já to vidím tak padesát na padesát. Rozhodně bych nechtěl přehlížet sílu soupeře. Je to zkušený tým, který je každý rok v evropských pohárech. Nechceme to podcenit. Je to silný tým, ale my chceme postoupit," řekl na dnešní tiskové konferenci trenér Pražanů Jaroslav Šilhavý.

Zatímco Slavia v úterý teprve vstoupí do nové soutěžní sezony, Borisov už má za sebou 2. předkolo, v němž po výsledcích 1:1 doma a 3:1 venku vyřadil Alaškert Jerevan. Navíc na domácí scéně hrál v létě ligu i pohár.

"Od konce března hrají soutěž a odehráli i druhé předkolo Ligy mistrů. Odehráli vícero soutěžních zápasů, ale my si s tím hlavu nelámeme. Věřím, že to nebude až taková velká výhoda, že by nás to mělo nějak limitovat nebo vystrašit," prohlásil Šilhavý.

Pražané věří, že navážou na výkon z minulé neděle, kdy v přípravném zápase v Edenu porazili francouzské Nice 4:1, a vytvoří si do odvety v Bělorusku náskok.

"Určitě chceme doma nedostat gól, což je základ do odvety. Nejlépe vstřelit aspoň dva góly, to je ideální scénář," řekl záložník Josef Hušbauer. "BATE bude čekat, budou chtít dát gól na půdě soupeře a my musíme tomuhle předcházet. Líbilo by se mi, kdybychom neinkasovali a vyhráli," dodal Šilhavý.

Za možnou slabinu Borisova, který v roce 2011 ve skupině Ligy mistrů remizoval v Plzni 1:1 a doma s Viktorií prohrál 0:1, považuje defenzivu. "Prezentují se velmi dobře ve hře dopředu a mají výborně rychlostně vybavené hráče. Oproti tomu si myslím, že nejsou vyzkoušení ve hře dozadu," podotkl Šilhavý na adresu týmu, který jedenáctkrát za sebou vyhrál běloruskou ligu.

"V domácí soutěži kralují a tudíž v tomto ohledu nemají mnoho zkušeností. Věřím, že směrem k jejich hře dozadu najdeme správnou taktiku, abychom si vytvořili dobrý výsledek pro odvetu," dodal Šilhavý.

Při vstupu do sezony nebude moci počítat se zraněnými záložníky Janem Sýkorou a Jakubem Hromadou. Borisovu budou kvůli zdravotním problémům scházet zadáci Milunovič, Rios a Žavnerčik. "Naštěstí máme hráče, kteří je mohou nahradit. To, že jsme odsouzeni do role outsidera, vůbec nehraje roli. Nevidím důvod, proč bychom po postupu přes Alaškert neměli být sebevědomí," uvedl trenér Borisova Alexandr Jermakovič.

Zápas v Edenu začne v úterý v 19:00 a bude ho sledovat 19 tisíc diváků.

Redakce / ČTK