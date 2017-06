Liga mistrů - Srpnový Superpohár láká na střetnutí dvou velkoklubů – Realu Madrid a Manchesteru United

© mirror.co.uk, pinterest.com - Manchester United vs. Real Madrid

Dnes 19:52 - Evropský Superpohár nebývá často středem velké pozornosti. V posledních třech letech bylo střetnutí vítěze Ligy mistrů a Evropské ligy dosti jednolité. Evropskou Ligu třikrát v řadě vyhrála španělská Sevilla, Ligu mistrů zase dvakrát Real Madrid a jednou Barcelona. Letošní zápas by mohl být jiný. Atraktivní. Nostalgický. Klání dvou velkoklubů. Realu Madrid a Manchesteru United.

Zápas Superpoháru UEFA se odehraje ve středu osmého srpna, jen několik dní před začátkem anglické Premier League. Oba týmy budou muset cestovat do poměrně netradiční destinace - do Skopje, hlavního města Makedonie. Samotné finále se odehraje na stadionu pojmenovaném po Filipu II. Makedonském, otci Alexandera Velikého. Domovský stadion dvou makedonských klubů - FK Vardar a FK Rabotnički - pojme vice než 33 tisíc diváků.

Manchester United získal Superpohár pouze jednou, a to v roce 1991, kdy na Old Trafford porazil tým FK Crvena zvezda Bělehrad. Dnešním pohledem se může zdát překvapující, že Manchester se do finále dostal jako vítěz Poháru vítězů pohárů, tedy přibližné obdoby Evropské ligy, zatímco bělehradské mužstvo šlo do Superpoháru jako držitel trofeje Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ), tedy dnešní Ligy mistrů. Manchester nad bělehradským týmem zvítězil 1:0 a Sir Alex Ferguson díky tomu získal svoji třetí manchesterskou trofej. Třetí trofej v Manchesteru United by mohl získat i José Mourinho, stačí v srpnu porazit Real Madrid.

Bílý balet vyhrál Superpohár třikrát. V roce 2002 porazil Feyenoord Rotterdam 3:1. V roce 2014 a 2016 pak Real Madrid zdolal dobře známou Sevillu FC.

Zápas mezi Manchesterem United a Realem Madrid bude vždy poutat pozornost. Minimálně v kádru Manchesteru se přes léto očekávají další změny, a tak se můžeme těšit na souboj hvězdných hráčů na obou stranách.

Naposledy se oba týmy střetly v roce 2013 v rámci osmifinále Ligy mistrů. Dvojzápas dopadl lépe pro madridský celek. Po domácí remíze dokázal zvítězit na Old Trafford. Na lavičce Manchesteru tehdy stál Sir Alex Ferguson, jeho protějškem byl José Mourinho.

Ondřej Pražák / skysports.com