Liga mistrů - Mám ještě jednu sezonu. Ligu mistrů můžeme vyhrát za rok, říká znovu druhý Buffon

Dnes 14:53 - Ani napotřetí se brankářská legenda nedočkala triumfu v lize mistrů. Gianluigi Buffon potřetí padl ve finále Ligy mistrů. Po penaltové prohře s AC Milán v roce 2003 a porážce, kterou Juventusu před dvěma lety uštědřila Barcelona, nestačila Stará dáma spolu s Buffonem na Real Madrid.

Po prvním poločase navíc nebyly šance Juventusu vůbec nízké. Byť bylo skóre nerozhodné, Juventus byl v prvním poločase dravější a nebezpečnější. Ve druhé půli ale Real Madrid zcela ovládl hru.

„Je to pro nás velké zklamání, protože jsme mysleli, že máme vše potřebné k tomu, abychom vyhráli. Po druhém poločase jsme ale jen nevěřícně přihlíželi, jak se utkání vyvíjí v náš neprospěch. Nedokážu vysvětlit, co bylo příčinou našeho výkonu ve druhém poločase,“ vyjádřil zklamání Buffon.

„K tomu, abyste vyhráli tak náročnou soutěž, jakou je Liga mistrů, je nutné, abyste byli silnější než všechno ostatní, čemu čelíte. My jsme ve druhém poločase nedokázali čelit síle Realu Madrid.“

Výčet Buffonových klubových úspěchů je bohatý. Ještě v dresu Parmy v roce 1999 zvítězil v Poháru UEFA a v italském ligovém poháru a s Juventusem získal hned osm ligových titulů. Trofej pro vítěze Ligy mistrů mu ale stále chybí.

„Bude těžké se v příští sezoně ještě zlepšit, protože letos jsme předváděli neuvěřitelné výkony. Do konce smlouvy mi stále zbývá jeden rok. To znamená, jednu další šanci na to, abych Ligu mistrů vyhrál,“ uzavřel devětatřicetiletý Buffon.

