Liga mistrů - TOP 6 momentů z finálového duelu Ligy mistrů

Dokonce ani po všech těch diskuzích co už tu byli a lidi sem postovali videa jak to ve skutečnosti bylo s tím Ramosovým momentem to ani teď redaktoři nezmínili a raději dál budou uvádět, že spadl opravdu pouze jen po tom přistrčení rukou...ach jo...příště si prosím vás pusťte i jiná videa než jen ty, kde jsou záběry od půli pasu nahoru. Děkuji :)