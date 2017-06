Liga mistrů - Real vyhrál zaslouženě, tvrdil Buffon. Podle Allegriho není jednoduché se současným šampionem hrát

© mirror.co.uk - Buffon trofej z Ligy mistrů zase nezískal

Dnes 12:40 - Velké rozčarování panovalo v duších hráčů a fanoušků Juventusu Turín. Do včerejšího finále Ligy mistrů vstupovali s velkými nadějemi, které se ale sfoukly během úvodní části druhého poločasu. I tak ale sportovně uznali oprávněnost korunovace staronového šampiona Evropy.

Šok. Desiluze. Pro Juventus byla prohra v cardiffském finále velkou ranou. Posedmé z devíti pokusů se Staré dámě nepodařilo triumfovat v posledním zápase Ligy mistrů či dřívějším PMEZ.

„Je to obrovské rozčarování. Chtěli jsme udělat všechno proto, abychom toto finále vyhráli. Domnívám se, že jsme odehráli skvělou první půli, několikrát jsme dostali Real do úzkých. Ovšem k tomu, abyste zápas vyhráli, musíte být silnější a chytřejší. K druhému poločasu už není moc co říct. Projevila se jejich kvalita, vítězná mentalita. Vyhráli zaslouženě,“ připustil brankář Juventusu Gianluigi Buffon, který tak stále marně čeká na tuto trofej.

„Vítězové jsou podle mě vždycky zasloužení. Abyste získali tuto trofej, musíte předvést něco navíc, být na vyšší úrovni. V disciplíně, která patří mezi naši přednost, jsme tentokrát nebyli dobří. Nedokázali jsme se vzpamatovat z úderů, které jsme dostali,“ pronesl obránce Dani Alves.

„Odehráli jsme velmi dobře první poločas. Madrid jsme nenechali hrát, myslím, že jsme byli lepší. Pak ale Real zrychlil, my zůstali vzadu a během 15 minut jsme za to zaplatili. Zvýšili tlak a my se s tím nedokázali vypořádat. Druhý gól Casemira nám hodně uškodil. Od té chvíle jsme nedokázali odpovědět,“ řekl trenér Juventusu Allegri.

„Cyklus se sice uzavírá, ale tento tým toho má ještě hodně co dát a dostat se na vyšší úroveň. Život vám nabízí nespočet příležitostí a také vám dovolí se znovu zvednout. Dnešní večer nebyl nejhezčí. Dali nám čtyři góly, ale svým hráčům nemohu říct nic špatného,“ pokračoval.

„Real bránil i útočil moc dobře. Pro Juve není jednoduché se utkat s takovým týmem.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz