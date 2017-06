Liga mistrů - Ronaldo opět umlčel kritiky, Zidane zůstává, Morata tak jasno nemá

© FotbalPortal.cz -

Dnes 09:35 - Letošní klubová sezóna skončila. Smutní hráči Juventusu, radují se ti z Realu. Získali dvanáctou trofej z Ligy mistrů a jako vůbec první dokázali obhájit trofej z uplynulého ročníku. Postaral se o to velkou měrou Cristiano Ronaldo, který italský klub sestřelil dvěma góly.

Do puntíku splnil to, co je jeho posláním. Střílet góly. Tentokrát se prosadil proti nejpevnější defenzivě celé soutěže, hned dvakrát. Pomohl ke dvanáctému titulu z Ligy mistrů, byl jmenován nejlepším hráčem zápasu a v tu chvíli jeho mysl zaplavila velká dávka euforie. V tomto stavu opět od plic poslal, tak jak učinil nedávno, vzkaz všem brblalům.

„Ti, co mě kritizovali, ať nechají kytaru ve futrálu. Jsme nejlepší. Odehrál jsem skvělé finále. Připravoval jsem se na to. Byla to dobrá šance moje a trenéra a jsem spokojený z toho, jak to pěkně vyšlo,“ sdílel své dojmy portugalský útočník.

„Je to neuvěřitelné. Další neskutečná sezóna. Završit ji ziskem rekordní Duodécimy...Bylo to vyrovnané utkání. Juventus do zápasu vstoupil moc dobře, vytvářel si šance, ale ve druhé půli byl Real jednoznačně lepší. Pomohl nám pozitivní proslov trenéra v šatně. Obrana hrála hodně nahoře a góly pak přirozeně přišly. Byl to jeden z nejlepších druhých poločasů, které jsme v sezóně odehráli. Získat Ligu mistrů je vždycky náročné a navíc proti mužstvu, které nedostává góly,“ shrnul zápas CR7.

Další úspěch do své zatím krátké trenérské kariéry připsal také trenér Zinedine Zidane. Před rokem získal ušatý pohár poprvé, v prosinci vybojoval světový klubový titul, před pár dny bral španělský ligový primát a teď v Champions League triumfoval podruhé.

„Cítím se skvěle, protože to byl vynikající rok. O lepším už nemůžete ani snít. Ligu jsme vyhráli v posledním kole, v Lize mistrů je obtížné dojít až do finále...a my to dokázali. Hrajete proti super týmu a šance jsou 50 na 50. V první půli jsme měli obtíže, ale v té druhé už jsme byli jasně lepší,“ uvedl Zizou.

Tímto triumfem si prakticky zajistil pokračování u týmu, minimálně pro příští sezónu. „Nejsem nejlepší trenér světa. Je jasné, že zůstávám, musíme už myslet na příští sezónu. Že zůstanu celý život vám ale potvrdit nemůžu. To neexistuje. Zbývá mi ještě rok smlouvy.“

Álvaro Morata, hráč, o němž se v poslední době hodně mluví, zejména kvůli jeho eventuálnímu odchodu z klubu, opět v základní sestavě příležitost nedostal. Na trávník se ale dostal ve druhém poločase a mohl si tak vychutnat na vlastní kůži další oslavy. Jestli byly v madridském dresu poslední ovšem netušil. „Nevím, jestli zůstanu. Nezáleží to tak úplně na mě. Jsem tady šťastný, mým snem je být v Realu, právě jsme vyhráli Ligu mistrů a nemyslím na nic jiného než na oslavy.“

