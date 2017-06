Liga mistrů - Tolik hereckých výkonů na Oscara nemá snad ani DiCaprio aneb jak Ramos poškodil výhru Realu

© zimbio.com - Juan Cuadrado za chvíli uvidí červenou kartu.

Včera 23:15 - Fanoušci Realu Madrid se nesmí divit. Bílý balet sice předvedl výborný výkon a titul v Lize mistrů slaví po zásluze. Mluvit se ale bude o další komedii ze strany Sergia Ramose. Hráči španělské La Ligy to snad mají v krvi.

V tomto ohledu je Španělsko skutečně úžasné. Dává Vám jedno téma za druhým. "Je jedno, o kom mluvíme. Tenhle problém se týká celého španělského fotbalu. Když to nebude Ramos, bude to Pepe. Když se nebudeme bavit jen o Realu, uvidíme to samé u Suáreze nebo Neymara," tvrdí Adam Kotrbatý, někdejší redaktor FotbalPortal.cz, který nyní působí na webu INFO.CZ.

A je to naprostá pravda. Dnes tedy Pepe nehrál a tak jeho roli úspěšně převzal Sergio Ramos. Ten už v první půli předvedl několik ostrých zákroků, kdy si nekoledoval jen o žlutou kartu.

V samotném závěru ale předvedl výkon, který měl být okamžitě oceněn červenou kartu. A samozřejmě Oscarem. Jenže to už by jich hráči Realu Madrid měli až příliš. Jak by k tomu takový Leonardo DiCaprio přišel? Málem mu nestačilo bojovat s medvědem, to Ramosovi stačil teatrální pád po lehkém přistrčení od střídajícího Cuadrada.

Ramos se na konci duelu svalil, jako kdyby už neměl vstát. Vše viděl pomezní rozhodčí a tak úplně nechápu, proč Brychovi neřekl, co se vlastně stalo.

Dohrát měl trapný Ramos, ne Cuadrado. Na výsledku by to asi nic nezměnilo, Real ve druhé půli předvedl velmi dobrý výkon a zvítězil zaslouženě. Mluvit se ale bude o Ramosovi, který toto vítězství poškodil. Alespoň z fotbalového hlediska.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz